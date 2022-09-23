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Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с избиением россиянина

Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с избиением россиянина - РИА Новости, 23.09.2022

Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с избиением россиянина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением россиянина литовскими пограничниками,... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:26

2022-09-23T17:26

2022-09-23T17:26

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литва

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением россиянина литовскими пограничниками, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее РФ потребовала от властей Литвы незамедлительно отреагировать и наказать виновных в избиении россиянина на литовско-белорусской границе. Погранкомитет Белоруссии сообщил, что литовские пограничники насильно выдворили гражданина России с литовской территории в Белоруссию, избив и бросив его на проезжей части. В российском посольстве назвали инцидент "вопиющим по своей грубости" по отношению к гражданину России."Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения гражданина России сотрудниками Службы охраны государственной границы Литвы... Председатель СК России поручил установить все обстоятельства произошедшего. Следователям поручено запросить всю необходимую информацию в МИД РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что в публичном пространстве появилась видеозапись, на которой изображены грубые действия литовских пограничников по отношению к гражданину России.Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

https://ria.ru/20220912/pamyatnik-1816351859.html

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александр бастрыкин, россия, литва, белоруссия, следственный комитет россии (ск рф), telegram (приложение), в мире