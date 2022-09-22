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Генштаб рассказал, сколько запасников сами прибыли в военкоматы за сутки - РИА Новости, 22.09.2022
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Генштаб рассказал, сколько запасников сами прибыли в военкоматы за сутки
Генштаб рассказал, сколько запасников сами прибыли в военкоматы за сутки - РИА Новости, 22.09.2022
Генштаб рассказал, сколько запасников сами прибыли в военкоматы за сутки
Более 10 тысяч запасников самостоятельно прибыли в военкоматы за первые сутки частичной мобилизации, сообщил в среду представитель Главного... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:41
2022-09-22T18:41
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
россия
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Более 10 тысяч запасников самостоятельно прибыли в военкоматы за первые сутки частичной мобилизации, сообщил в среду представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."Необходимо также отметить, что за первые сутки проведения частичной мобилизации в военные комиссариаты прибыло более 10 тысяч граждан самостоятельно, не дожидаясь получения повестки", - сказал он.
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вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, россия
Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России, Россия
18:41 22.09.2022
 
Генштаб рассказал, сколько запасников сами прибыли в военкоматы за сутки

В Генштабе сообщили, что более десяти тысяч запасников сами прибыли в военкоматы за сутки

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкМолодой человек заходит в здание военкомата Тверского района Москвы
Молодой человек заходит в здание военкомата Тверского района Москвы - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Молодой человек заходит в здание военкомата Тверского района Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Более 10 тысяч запасников самостоятельно прибыли в военкоматы за первые сутки частичной мобилизации, сообщил в среду представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"Необходимо также отметить, что за первые сутки проведения частичной мобилизации в военные комиссариаты прибыло более 10 тысяч граждан самостоятельно, не дожидаясь получения повестки", - сказал он.
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Частичной мобилизации подлежит чуть более процента мобилизационного ресурса
 
Вооруженные силы РФЧастичная мобилизация в РоссииРоссия
 
 
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