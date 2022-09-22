https://ria.ru/20220922/zapasniki-1818767963.html

Генштаб рассказал, сколько запасников сами прибыли в военкоматы за сутки

Генштаб рассказал, сколько запасников сами прибыли в военкоматы за сутки - РИА Новости, 22.09.2022

Генштаб рассказал, сколько запасников сами прибыли в военкоматы за сутки

Более 10 тысяч запасников самостоятельно прибыли в военкоматы за первые сутки частичной мобилизации, сообщил в среду представитель Главного... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T18:41

2022-09-22T18:41

2022-09-22T18:41

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

россия

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Более 10 тысяч запасников самостоятельно прибыли в военкоматы за первые сутки частичной мобилизации, сообщил в среду представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."Необходимо также отметить, что за первые сутки проведения частичной мобилизации в военные комиссариаты прибыло более 10 тысяч граждан самостоятельно, не дожидаясь получения повестки", - сказал он.

https://ria.ru/20220921/resurs-1818337186.html

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вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, россия