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Гутерреш назвал дискуссии о возможности ядерного конфликта неприемлемыми - РИА Новости, 22.09.2022
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Гутерреш назвал дискуссии о возможности ядерного конфликта неприемлемыми
Гутерреш назвал дискуссии о возможности ядерного конфликта неприемлемыми - РИА Новости, 22.09.2022
Гутерреш назвал дискуссии о возможности ядерного конфликта неприемлемыми
Сами дискуссии на тему возможного ядерного конфликта неприемлемы, страны с ядерным оружием должны подтвердить, что не собираются его применять, заявил на... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:12
2022-09-22T17:25
антониу гутерреш
в мире
оон
ядерное оружие
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ООН, 22 сен – РИА Новости. Сами дискуссии на тему возможного ядерного конфликта неприемлемы, страны с ядерным оружием должны подтвердить, что не собираются его применять, заявил на заседании СБ ООН по Украине генсек ООН Антониу Гутерреш.По мнению Гутерреша, конфликт на Украине "обладает безграничным потенциалом" причинения вреда как стране, так и всему миру."Идея ядерного конфликта, когда-то немыслимая, стала предметом дискуссий. Это само по себе совершенно неприемлемо. Все государства, обладающие ядерным оружием, должны подтвердить свою приверженность неприменению и полной ликвидации ядерного оружия", - сказал Гутерреш.Президент США Джо Байден в своем выступлении с трибуны ГА ООН заявил о том, что президент РФ якобы откровенно угрожает применением ядерного оружия, тем самым Москва, по его словам, пренебрегает режимом нераспространения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неприличным "ложное цитирование президента РФ о "ядерной угрозе".
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антониу гутерреш, в мире, оон, ядерное оружие
Антониу Гутерреш, В мире, ООН, Ядерное оружие
17:12 22.09.2022 (обновлено: 17:25 22.09.2022)
 
Гутерреш назвал дискуссии о возможности ядерного конфликта неприемлемыми

Генсек ООН Гутерреш назвал дискуссии о возможности ядерного конфликта неприемлемыми

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 сен – РИА Новости. Сами дискуссии на тему возможного ядерного конфликта неприемлемы, страны с ядерным оружием должны подтвердить, что не собираются его применять, заявил на заседании СБ ООН по Украине генсек ООН Антониу Гутерреш.
По мнению Гутерреша, конфликт на Украине "обладает безграничным потенциалом" причинения вреда как стране, так и всему миру.
"Идея ядерного конфликта, когда-то немыслимая, стала предметом дискуссий. Это само по себе совершенно неприемлемо. Все государства, обладающие ядерным оружием, должны подтвердить свою приверженность неприменению и полной ликвидации ядерного оружия", - сказал Гутерреш.
Президент США Джо Байден в своем выступлении с трибуны ГА ООН заявил о том, что президент РФ якобы откровенно угрожает применением ядерного оружия, тем самым Москва, по его словам, пренебрегает режимом нераспространения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неприличным "ложное цитирование президента РФ о "ядерной угрозе".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 16:52
Генсек НАТО прокомментировал слова Путина о ядерном шантаже
 
Антониу ГутеррешВ миреООНЯдерное оружие
 
 
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