Рейтинг@Mail.ru
Россию на государственных похоронах Абэ представит Швыдкой - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220922/shvydkoy-1818600412.html
Россию на государственных похоронах Абэ представит Швыдкой
Россию на государственных похоронах Абэ представит Швыдкой - РИА Новости, 22.09.2022
Россию на государственных похоронах Абэ представит Швыдкой
МИД Японии в четверг обнародовал список представителей иностранных делегаций, которые будут присутствовать на церемонии государственных похорон бывшего... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T09:51
2022-09-22T09:51
в мире
синдзо абэ
михаил швыдкой
россия
япония
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801886098_77:452:2914:2048_1920x0_80_0_0_3608926fe94339f406242d2618a987fe.jpg
ТОКИО, 22 сен – РИА Новости. МИД Японии в четверг обнародовал список представителей иностранных делегаций, которые будут присутствовать на церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ 27 сентября. Россию будет представлять специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказалась настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля.На 27 сентября назначены государственные похороны Абэ, которые вызывают неоднозначную реакцию в обществе из-за того, что решение об этом было принято на заседании правительства без участия парламента. Как ожидается, на похороны приедут около 6 тысяч человек в составе иностранных делегаций, а также представители региональных и центральных властей Японии. В церемонии примут участие шестеро представителей императорского дома, включая наследного принца Акисино и его супругу. Для рядовых граждан будет установлен алтарь для возложения цветов.Среди первых лиц иностранных государств значатся премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, король Иордании Абдалла II ибн Хусейн и другие.
https://ria.ru/20220729/okhrana-1805747018.html
россия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801886098_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_4efd19faaeac5aee954b6f4f7d7cf69d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, синдзо абэ, михаил швыдкой, россия, япония, убийство экс-премьера японии синдзо абэ
В мире, Синдзо Абэ, Михаил Швыдкой, Россия, Япония, Убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
09:51 22.09.2022
 
Россию на государственных похоронах Абэ представит Швыдкой

Россию на госпохоронах экс-премьера Японии Синдзо Абэ представит Михаил Швыдкой

© AP Photo / Hiro KomaeЦеремония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Hiro Komae
Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 сен – РИА Новости. МИД Японии в четверг обнародовал список представителей иностранных делегаций, которые будут присутствовать на церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ 27 сентября. Россию будет представлять специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказалась настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля.
На 27 сентября назначены государственные похороны Абэ, которые вызывают неоднозначную реакцию в обществе из-за того, что решение об этом было принято на заседании правительства без участия парламента. Как ожидается, на похороны приедут около 6 тысяч человек в составе иностранных делегаций, а также представители региональных и центральных властей Японии. В церемонии примут участие шестеро представителей императорского дома, включая наследного принца Акисино и его супругу. Для рядовых граждан будет установлен алтарь для возложения цветов.
Среди первых лиц иностранных государств значатся премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, король Иордании Абдалла II ибн Хусейн и другие.
Сотрудник распространяет дополнительные выпуски газеты Yomiuri Shimbun с сообщением о покушении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 03:41
Глава фирмы VIP-охраны рассказал, можно ли было защитить Абэ
 
В миреСиндзо АбэМихаил ШвыдкойРоссияЯпонияУбийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала