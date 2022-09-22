Россию на государственных похоронах Абэ представит Швыдкой
Россию на госпохоронах экс-премьера Японии Синдзо Абэ представит Михаил Швыдкой
© AP Photo / Hiro KomaeЦеремония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
© AP Photo / Hiro Komae
Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 22 сен – РИА Новости. МИД Японии в четверг обнародовал список представителей иностранных делегаций, которые будут присутствовать на церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ 27 сентября. Россию будет представлять специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказалась настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля.
На 27 сентября назначены государственные похороны Абэ, которые вызывают неоднозначную реакцию в обществе из-за того, что решение об этом было принято на заседании правительства без участия парламента. Как ожидается, на похороны приедут около 6 тысяч человек в составе иностранных делегаций, а также представители региональных и центральных властей Японии. В церемонии примут участие шестеро представителей императорского дома, включая наследного принца Акисино и его супругу. Для рядовых граждан будет установлен алтарь для возложения цветов.
Среди первых лиц иностранных государств значатся премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, король Иордании Абдалла II ибн Хусейн и другие.