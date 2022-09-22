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Беженка из ДНР рассказала о планах проголосовать в Воронеже на референдуме - РИА Новости, 22.09.2022
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Беженка из ДНР рассказала о планах проголосовать в Воронеже на референдуме
Беженка из ДНР рассказала о планах проголосовать в Воронеже на референдуме - РИА Новости, 22.09.2022
Беженка из ДНР рассказала о планах проголосовать в Воронеже на референдуме
Беженка из Донецка, которая живет в пункте временного размещения в Воронеже, рассказала РИА Новости, что рассчитывает проголосовать на референдуме за вхождение... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:24
2022-09-22T14:24
донецкая народная республика
донбасс
россия
воронежская область
референдум в донбассе
в мире
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 22 сен - РИА Новости. Беженка из Донецка, которая живет в пункте временного размещения в Воронеже, рассказала РИА Новости, что рассчитывает проголосовать на референдуме за вхождение ДНР в состав России и надеется, что после этого в Донбассе наступит мир.Пенсионерка Валентина Гудкова поведала, что уже нет сил терпеть обстрелы и единственное, о чем она мечтает, это наступление мира.На сайте избирательной комиссии Воронежской области сообщается, что адреса и график работы избирательных участков будут опубликованы "не ранее чем за 1 день до проведения голосования на участке".Референдумы о вхождении в состав России пройдут 23-27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20220922/referendum-1818639955.html
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донецкая народная республика, донбасс, россия, воронежская область, референдум в донбассе, в мире, воронеж
Донецкая Народная Республика, Донбасс, Россия, Воронежская область, Референдум в Донбассе, В мире, Воронеж
14:24 22.09.2022
 
Беженка из ДНР рассказала о планах проголосовать в Воронеже на референдуме

Беженка из ДНР рассказала, что рассчитывает в Воронеже проголосовать на референдуме

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПодготовка к референдуму о присоединении к России
Подготовка к референдуму о присоединении к России - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Подготовка к референдуму о присоединении к России. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 22 сен - РИА Новости. Беженка из Донецка, которая живет в пункте временного размещения в Воронеже, рассказала РИА Новости, что рассчитывает проголосовать на референдуме за вхождение ДНР в состав России и надеется, что после этого в Донбассе наступит мир.
Пенсионерка Валентина Гудкова поведала, что уже нет сил терпеть обстрелы и единственное, о чем она мечтает, это наступление мира.
"Я слышала о референдуме, что он будет проводиться. Я надеюсь, что мы здесь будем находиться и проголосуем, как нам будет удобно. Говорят, что можно онлайн или на месте. Я, конечно, только за. Мы этого ждали очень давно, и ждем этого, и надеемся только на лучшее. Самое главное — мир", - сказала Гудкова.
На сайте избирательной комиссии Воронежской области сообщается, что адреса и график работы избирательных участков будут опубликованы "не ранее чем за 1 день до проведения голосования на участке".
Референдумы о вхождении в состав России пройдут 23-27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Пункт временного размещения эвакуированных жителей ЛНР и ДНР на хуторе Ленина в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 12:19
ВЦИОМ выяснил мнение находящихся в России жителей ДНР и ЛНР о референдуме
 
Донецкая Народная РеспубликаДонбассРоссияВоронежская областьРеферендум в ДонбассеВ миреВоронеж
 
 
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