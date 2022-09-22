https://ria.ru/20220922/referendum-1818681972.html

Беженка из ДНР рассказала о планах проголосовать в Воронеже на референдуме

Беженка из ДНР рассказала о планах проголосовать в Воронеже на референдуме - РИА Новости, 22.09.2022

Беженка из ДНР рассказала о планах проголосовать в Воронеже на референдуме

Беженка из Донецка, которая живет в пункте временного размещения в Воронеже, рассказала РИА Новости, что рассчитывает проголосовать на референдуме за вхождение... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T14:24

2022-09-22T14:24

2022-09-22T14:24

донецкая народная республика

донбасс

россия

воронежская область

референдум в донбассе

в мире

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 22 сен - РИА Новости. Беженка из Донецка, которая живет в пункте временного размещения в Воронеже, рассказала РИА Новости, что рассчитывает проголосовать на референдуме за вхождение ДНР в состав России и надеется, что после этого в Донбассе наступит мир.Пенсионерка Валентина Гудкова поведала, что уже нет сил терпеть обстрелы и единственное, о чем она мечтает, это наступление мира.На сайте избирательной комиссии Воронежской области сообщается, что адреса и график работы избирательных участков будут опубликованы "не ранее чем за 1 день до проведения голосования на участке".Референдумы о вхождении в состав России пройдут 23-27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20220922/referendum-1818639955.html

донецкая народная республика

донбасс

россия

воронежская область

воронеж

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донецкая народная республика, донбасс, россия, воронежская область, референдум в донбассе, в мире, воронеж