https://ria.ru/20220922/missiya-1818752498.html
Миссия ООН отправится в Еленовку после получения гарантий, заявил Гутерреш
Миссия ООН отправится в Еленовку после получения гарантий, заявил Гутерреш - РИА Новости, 22.09.2022
Миссия ООН отправится в Еленовку после получения гарантий, заявил Гутерреш
Миссия по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке готова к отправке, как только получит необходимые гарантии, заявил на заседании СБ ООН генсек организации РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:39
2022-09-22T17:39
2022-09-22T17:39
специальная военная операция на украине
в мире
антониу гутерреш
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совет безопасности оон
оон
украина
вооруженные силы украины
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ООН, 22 сен – РИА Новости. Миссия по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке готова к отправке, как только получит необходимые гарантии, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш.По его словам, миссия должна иметь безопасный, надежный и беспрепятственный доступ ко всем соответствующим местам и людям, а также ко всем соответствующим доказательствам.Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Именно в этом поселке в конце июля при украинском ударе из HIMARS по колонии погибли 50 и были ранены 73 украинских военнопленных.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Антониу Гутерреш, Донецк (ДНР), Совет Безопасности ООН, ООН, Украина, Вооруженные силы Украины
Миссия ООН отправится в Еленовку после получения гарантий, заявил Гутерреш
Гутерреш заявил, что миссия ООН отправится в Еленовку после получения необходимых гарантий