Рейтинг@Mail.ru
Миссия ООН отправится в Еленовку после получения гарантий, заявил Гутерреш - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/missiya-1818752498.html
Миссия ООН отправится в Еленовку после получения гарантий, заявил Гутерреш
Миссия ООН отправится в Еленовку после получения гарантий, заявил Гутерреш - РИА Новости, 22.09.2022
Миссия ООН отправится в Еленовку после получения гарантий, заявил Гутерреш
Миссия по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке готова к отправке, как только получит необходимые гарантии, заявил на заседании СБ ООН генсек организации РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:39
2022-09-22T17:39
специальная военная операция на украине
в мире
антониу гутерреш
донецк (днр)
совет безопасности оон
оон
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808919185_0:181:2016:1315_1920x0_80_0_0_04f9d7ab0eab4c4fbc8815df57aedfbc.jpg
ООН, 22 сен – РИА Новости. Миссия по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке готова к отправке, как только получит необходимые гарантии, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш.По его словам, миссия должна иметь безопасный, надежный и беспрепятственный доступ ко всем соответствующим местам и людям, а также ко всем соответствующим доказательствам.Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Именно в этом поселке в конце июля при украинском ударе из HIMARS по колонии погибли 50 и были ранены 73 украинских военнопленных.
https://ria.ru/20220919/donbass-1817823333.html
донецк (днр)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808919185_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_2b7f2ee72a698a6c162fd6fbc7b17082.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, антониу гутерреш, донецк (днр), совет безопасности оон, оон, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Антониу Гутерреш, Донецк (ДНР), Совет Безопасности ООН, ООН, Украина, Вооруженные силы Украины
17:39 22.09.2022
 
Миссия ООН отправится в Еленовку после получения гарантий, заявил Гутерреш

Гутерреш заявил, что миссия ООН отправится в Еленовку после получения необходимых гарантий

© РИА Новости / Андрей КоцБарак в лагере для военнопленных в Еленовке
Барак в лагере для военнопленных в Еленовке - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Барак в лагере для военнопленных в Еленовке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 сен – РИА Новости. Миссия по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке готова к отправке, как только получит необходимые гарантии, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш.
"Миссия по установлению фактов, которую я создал после трагического инцидента в следственном изоляторе в Еленовке 29 июля, готова к отправке, как только будут получены все необходимые гарантии", - сказал Гутерреш.
По его словам, миссия должна иметь безопасный, надежный и беспрепятственный доступ ко всем соответствующим местам и людям, а также ко всем соответствующим доказательствам.
Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Именно в этом поселке в конце июля при украинском ударе из HIMARS по колонии погибли 50 и были ранены 73 украинских военнопленных.
Барак в лагере для военнопленных в Еленовке, разрушенный ракетным ударом ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 12:50Специальная военная операция на Украине
Пушилин прокомментировал обстрел колонии в Еленовке
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнтониу ГутеррешДонецк (ДНР)Совет Безопасности ООНООНУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала