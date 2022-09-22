https://ria.ru/20220922/missiya-1818752498.html

Миссия ООН отправится в Еленовку после получения гарантий, заявил Гутерреш

Миссия ООН отправится в Еленовку после получения гарантий, заявил Гутерреш - РИА Новости, 22.09.2022

Миссия ООН отправится в Еленовку после получения гарантий, заявил Гутерреш

Миссия по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке готова к отправке, как только получит необходимые гарантии, заявил на заседании СБ ООН генсек организации РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T17:39

2022-09-22T17:39

2022-09-22T17:39

специальная военная операция на украине

в мире

антониу гутерреш

донецк (днр)

совет безопасности оон

оон

украина

вооруженные силы украины

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ООН, 22 сен – РИА Новости. Миссия по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке готова к отправке, как только получит необходимые гарантии, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш.По его словам, миссия должна иметь безопасный, надежный и беспрепятственный доступ ко всем соответствующим местам и людям, а также ко всем соответствующим доказательствам.Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Именно в этом поселке в конце июля при украинском ударе из HIMARS по колонии погибли 50 и были ранены 73 украинских военнопленных.

https://ria.ru/20220919/donbass-1817823333.html

донецк (днр)

украина

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в мире, антониу гутерреш, донецк (днр), совет безопасности оон, оон, украина, вооруженные силы украины