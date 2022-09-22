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Мэр Москвы заявил о соцподдержке служащих по контракту иностранцев - РИА Новости, 22.09.2022
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Мэр Москвы заявил о соцподдержке служащих по контракту иностранцев
Мэр Москвы заявил о соцподдержке служащих по контракту иностранцев - РИА Новости, 22.09.2022
Мэр Москвы заявил о соцподдержке служащих по контракту иностранцев
Иностранным гражданам, заключившим в Москве контракт на военную службу, предоставят те же меры социальной поддержки, что и мобилизированным москвичам, следует... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:35
2022-09-22T15:35
москва
россия
украина
сергей шойгу
сергей собянин
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Иностранным гражданам, заключившим в Москве контракт на военную службу, предоставят те же меры социальной поддержки, что и мобилизированным москвичам, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованного на официальном сайте мэра и правительства столицы.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
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москва, россия, украина, сергей шойгу, сергей собянин, частичная мобилизация в россии
Москва, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Сергей Собянин, Частичная мобилизация в России
15:35 22.09.2022
 
Мэр Москвы заявил о соцподдержке служащих по контракту иностранцев

Служащие по контракту иностранцы также получат соцподдержку от правительства Москвы

© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание мэрии Москвы на Тверской улице
Здание мэрии Москвы на Тверской улице - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание мэрии Москвы на Тверской улице. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Иностранным гражданам, заключившим в Москве контракт на военную службу, предоставят те же меры социальной поддержки, что и мобилизированным москвичам, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованного на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"Иностранным гражданам, отобранным военным комиссариатом города Москвы, пунктом отбора на военную службу по контракту города Москвы и заключившим контракт о прохождении военной службы с министерством обороны Российской Федерации, предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 настоящего указа", - говорится в указе.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
Кто попадает под частичную мобилизацию
21 сентября, 17:19Инфографика
Кто попадает под частичную мобилизацию
 
МоскваРоссияУкраинаСергей ШойгуСергей СобянинЧастичная мобилизация в России
 
 
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