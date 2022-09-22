Мэр Москвы заявил о соцподдержке служащих по контракту иностранцев
Служащие по контракту иностранцы также получат соцподдержку от правительства Москвы
Здание мэрии Москвы на Тверской улице. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Иностранным гражданам, заключившим в Москве контракт на военную службу, предоставят те же меры социальной поддержки, что и мобилизированным москвичам, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованного на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"Иностранным гражданам, отобранным военным комиссариатом города Москвы, пунктом отбора на военную службу по контракту города Москвы и заключившим контракт о прохождении военной службы с министерством обороны Российской Федерации, предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 настоящего указа", - говорится в указе.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
21 сентября, 17:19ИнфографикаКто попадает под частичную мобилизацию