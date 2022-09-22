https://ria.ru/20220922/inostrantsy-1818705434.html

Мэр Москвы заявил о соцподдержке служащих по контракту иностранцев

Мэр Москвы заявил о соцподдержке служащих по контракту иностранцев - РИА Новости, 22.09.2022

Мэр Москвы заявил о соцподдержке служащих по контракту иностранцев

Иностранным гражданам, заключившим в Москве контракт на военную службу, предоставят те же меры социальной поддержки, что и мобилизированным москвичам, следует... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T15:35

2022-09-22T15:35

2022-09-22T15:35

москва

россия

украина

сергей шойгу

сергей собянин

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Иностранным гражданам, заключившим в Москве контракт на военную службу, предоставят те же меры социальной поддержки, что и мобилизированным москвичам, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованного на официальном сайте мэра и правительства столицы.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818474003.html

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