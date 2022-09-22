Более ста иностранных студентов поучаствуют в олимпиаде по финграмотности
Чернышенко: более ста иностранных студентов поучаствуют в олимпиаде по финграмотности
Аудитория в университете. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Более 100 иностранных студентов примут участие в финале международной олимпиады по финансовой грамотности, всего в финал вышло около 500 человек, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"В финал вышло около 500 человек, более 100 из них – иностранные студенты. Сейчас мы выходим на финишную прямую подготовки. Уже согласованы олимпиадные задания, готовы, как и было поручено на предыдущем заседании, образовательная, спортивная и культурная программы. Особое внимание будет уделено медицинскому сопровождению и обеспечению безопасности всех участников состязаний", - сказал Чернышенко, его слова приводит пресс-служба.
"В рамках финального этапа молодые люди смогут пообщаться с экспертами в области финансов и финансовой безопасности, провести встречи с потенциальными работодателями, принять участие в круглых столах, дебатах, семинарах, практикумах, спортивных мероприятиях, мастер-классах, и т.д. Также командам школьников и студентов предстоит проектная работа с помощью обучающей системы "Графус". Для них подготовлена имитация реального финансового расследования, которое проводится совместно с экспертами Росфинмониторинга", - добавляется в сообщении.
Поясняется, что в прошлом году в Международной олимпиаде по финансовой безопасности приняли участие более 31 тысячи школьников и студентов из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В финал прошли 395 человек. Победителями и призёрами стали более 100 участников. В текущем году к участию в олимпиаде присоединились Армения, Бразилия, Индия, ЮАР и Китай.
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