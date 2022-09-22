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Более ста иностранных студентов поучаствуют в олимпиаде по финграмотности - РИА Новости, 22.09.2022
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Более ста иностранных студентов поучаствуют в олимпиаде по финграмотности
Более ста иностранных студентов поучаствуют в олимпиаде по финграмотности - РИА Новости, 22.09.2022
Более ста иностранных студентов поучаствуют в олимпиаде по финграмотности
Более 100 иностранных студентов примут участие в финале международной олимпиады по финансовой грамотности, всего в финал вышло около 500 человек, заявил... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T19:58
2022-09-22T19:58
общество
дмитрий чернышенко
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Более 100 иностранных студентов примут участие в финале международной олимпиады по финансовой грамотности, всего в финал вышло около 500 человек, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."В финал вышло около 500 человек, более 100 из них – иностранные студенты. Сейчас мы выходим на финишную прямую подготовки. Уже согласованы олимпиадные задания, готовы, как и было поручено на предыдущем заседании, образовательная, спортивная и культурная программы. Особое внимание будет уделено медицинскому сопровождению и обеспечению безопасности всех участников состязаний", - сказал Чернышенко, его слова приводит пресс-служба.Он отметил, что олимпиада стала новым молодежным движением. В этом году география ее стран-участников расширилась с 7 до 12 государств. В отборочном этапе приняли участие почти 40 тысяч школьников и студентов из России, стран БРИКС и ШОС."В рамках финального этапа молодые люди смогут пообщаться с экспертами в области финансов и финансовой безопасности, провести встречи с потенциальными работодателями, принять участие в круглых столах, дебатах, семинарах, практикумах, спортивных мероприятиях, мастер-классах, и т.д. Также командам школьников и студентов предстоит проектная работа с помощью обучающей системы "Графус". Для них подготовлена имитация реального финансового расследования, которое проводится совместно с экспертами Росфинмониторинга", - добавляется в сообщении.Поясняется, что в прошлом году в Международной олимпиаде по финансовой безопасности приняли участие более 31 тысячи школьников и студентов из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В финал прошли 395 человек. Победителями и призёрами стали более 100 участников. В текущем году к участию в олимпиаде присоединились Армения, Бразилия, Индия, ЮАР и Китай.
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60
общество, дмитрий чернышенко, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Общество, Дмитрий Чернышенко, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
19:58 22.09.2022
 
Более ста иностранных студентов поучаствуют в олимпиаде по финграмотности

Чернышенко: более ста иностранных студентов поучаствуют в олимпиаде по финграмотности

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкАудитория в университете
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Более 100 иностранных студентов примут участие в финале международной олимпиады по финансовой грамотности, всего в финал вышло около 500 человек, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"В финал вышло около 500 человек, более 100 из них – иностранные студенты. Сейчас мы выходим на финишную прямую подготовки. Уже согласованы олимпиадные задания, готовы, как и было поручено на предыдущем заседании, образовательная, спортивная и культурная программы. Особое внимание будет уделено медицинскому сопровождению и обеспечению безопасности всех участников состязаний", - сказал Чернышенко, его слова приводит пресс-служба.
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Он отметил, что олимпиада стала новым молодежным движением. В этом году география ее стран-участников расширилась с 7 до 12 государств. В отборочном этапе приняли участие почти 40 тысяч школьников и студентов из России, стран БРИКС и ШОС.
"В рамках финального этапа молодые люди смогут пообщаться с экспертами в области финансов и финансовой безопасности, провести встречи с потенциальными работодателями, принять участие в круглых столах, дебатах, семинарах, практикумах, спортивных мероприятиях, мастер-классах, и т.д. Также командам школьников и студентов предстоит проектная работа с помощью обучающей системы "Графус". Для них подготовлена имитация реального финансового расследования, которое проводится совместно с экспертами Росфинмониторинга", - добавляется в сообщении.
Поясняется, что в прошлом году в Международной олимпиаде по финансовой безопасности приняли участие более 31 тысячи школьников и студентов из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В финал прошли 395 человек. Победителями и призёрами стали более 100 участников. В текущем году к участию в олимпиаде присоединились Армения, Бразилия, Индия, ЮАР и Китай.
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