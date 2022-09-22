https://ria.ru/20220922/fingramotnost-1818789590.html

Более ста иностранных студентов поучаствуют в олимпиаде по финграмотности

Более ста иностранных студентов поучаствуют в олимпиаде по финграмотности - РИА Новости, 22.09.2022

Более ста иностранных студентов поучаствуют в олимпиаде по финграмотности

Более 100 иностранных студентов примут участие в финале международной олимпиады по финансовой грамотности, всего в финал вышло около 500 человек, заявил... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T19:58

2022-09-22T19:58

2022-09-22T19:58

общество

дмитрий чернышенко

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Более 100 иностранных студентов примут участие в финале международной олимпиады по финансовой грамотности, всего в финал вышло около 500 человек, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."В финал вышло около 500 человек, более 100 из них – иностранные студенты. Сейчас мы выходим на финишную прямую подготовки. Уже согласованы олимпиадные задания, готовы, как и было поручено на предыдущем заседании, образовательная, спортивная и культурная программы. Особое внимание будет уделено медицинскому сопровождению и обеспечению безопасности всех участников состязаний", - сказал Чернышенко, его слова приводит пресс-служба.Он отметил, что олимпиада стала новым молодежным движением. В этом году география ее стран-участников расширилась с 7 до 12 государств. В отборочном этапе приняли участие почти 40 тысяч школьников и студентов из России, стран БРИКС и ШОС."В рамках финального этапа молодые люди смогут пообщаться с экспертами в области финансов и финансовой безопасности, провести встречи с потенциальными работодателями, принять участие в круглых столах, дебатах, семинарах, практикумах, спортивных мероприятиях, мастер-классах, и т.д. Также командам школьников и студентов предстоит проектная работа с помощью обучающей системы "Графус". Для них подготовлена имитация реального финансового расследования, которое проводится совместно с экспертами Росфинмониторинга", - добавляется в сообщении.Поясняется, что в прошлом году в Международной олимпиаде по финансовой безопасности приняли участие более 31 тысячи школьников и студентов из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В финал прошли 395 человек. Победителями и призёрами стали более 100 участников. В текущем году к участию в олимпиаде присоединились Армения, Бразилия, Индия, ЮАР и Китай.

https://ria.ru/20220808/bfu-1807579100.html

https://na.ria.ru/20220824/shkolniki-1811759377.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, дмитрий чернышенко, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)