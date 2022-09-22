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Фрадков: российский путь экономического развития – "экономика преодоления" - РИА Новости, 22.09.2022
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Фрадков: российский путь экономического развития – "экономика преодоления"
Фрадков: российский путь экономического развития – "экономика преодоления" - РИА Новости, 22.09.2022
Фрадков: российский путь экономического развития – "экономика преодоления"
Российский банковский сектор сейчас стоит на пороге выбора модели развития - подстраиваться под вновь возникающие ограничения в рамках общепринятой... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:22
2022-09-22T18:22
петр фрадков
экономика
технологии
новости компаний - экономика
псб (банк псб)
промсвязьбанк
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российский банковский сектор сейчас стоит на пороге выбора модели развития - подстраиваться под вновь возникающие ограничения в рамках общепринятой бизнес-модели, либо создавать принципиально новую бизнес-модель, отвечающую всем современным вызовам, сказал председатель ПСБ Петр Фрадков."Есть две возможные модели развития. Первая – это так называемая иранская модель, "модель сопротивления", которая подразумевает, что экономика, включая банковскую систему, в первую очередь ищет возможности обхода санкций, то есть адаптационная модель. Не уверен, что это российский путь развития, наша модель – это скорее "экономика преодоления", предусматривающая поиск новых возможностей с точки зрения опоры на свой ресурс в том числе. Эта модель отталкивается не от негатива "как избежать", а от позитива "как приобрести"", - сказал глава ПСБ, выступая на пленарной сессии проходящего в Казани форума "Банки России - XXI век".По словам Фрадкова, банки, которые в этой модели могут развиваться, должны соответствовать перечню новых критериев, среди которых, в первую очередь, совмещение функции коммерческого банка с решением государственных задач в области развития критически важных отраслей и ниш. Это позволит, с одной стороны, привлекать ресурсы, а с другой, осуществлять контроль над денежными потоками внутри страны. Еще один критерий успешности в новых условиях - выпуск на рынок широкой линейки продуктов, позволяющей перенаправить финансовые ресурсы и капитал российских инвесторов с зарубежных рынков на внутренний. "Третий критерий - повышение доступности кредитных и инвестиционных ресурсов, в том числе за счет снижения банковского спреда с компенсацией выпадающих доходов путём создания новых сервисов для клиентов. Важнейшая вещь - умение управлять мультивалютным балансом: доллар и евро уходят, а дружественным и недружественным валютам необходимо найти законодательное определение", - сказал председатель ПСБ, пояснив при этом, что последняя мера позволит выработать инструменты для управления валютными рисками как банка, так и его клиентов.
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петр фрадков, экономика, технологии, новости компаний - экономика, псб (банк псб), промсвязьбанк
Петр Фрадков, Экономика, Технологии, Новости компаний - Экономика, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк
18:22 22.09.2022
 

Фрадков: российский путь экономического развития – "экономика преодоления"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПредседатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российский банковский сектор сейчас стоит на пороге выбора модели развития - подстраиваться под вновь возникающие ограничения в рамках общепринятой бизнес-модели, либо создавать принципиально новую бизнес-модель, отвечающую всем современным вызовам, сказал председатель ПСБ Петр Фрадков.
"Есть две возможные модели развития. Первая – это так называемая иранская модель, "модель сопротивления", которая подразумевает, что экономика, включая банковскую систему, в первую очередь ищет возможности обхода санкций, то есть адаптационная модель. Не уверен, что это российский путь развития, наша модель – это скорее "экономика преодоления", предусматривающая поиск новых возможностей с точки зрения опоры на свой ресурс в том числе. Эта модель отталкивается не от негатива "как избежать", а от позитива "как приобрести"", - сказал глава ПСБ, выступая на пленарной сессии проходящего в Казани форума "Банки России - XXI век".
По словам Фрадкова, банки, которые в этой модели могут развиваться, должны соответствовать перечню новых критериев, среди которых, в первую очередь, совмещение функции коммерческого банка с решением государственных задач в области развития критически важных отраслей и ниш. Это позволит, с одной стороны, привлекать ресурсы, а с другой, осуществлять контроль над денежными потоками внутри страны. Еще один критерий успешности в новых условиях - выпуск на рынок широкой линейки продуктов, позволяющей перенаправить финансовые ресурсы и капитал российских инвесторов с зарубежных рынков на внутренний.

"Третий критерий - повышение доступности кредитных и инвестиционных ресурсов, в том числе за счет снижения банковского спреда с компенсацией выпадающих доходов путём создания новых сервисов для клиентов. Важнейшая вещь - умение управлять мультивалютным балансом: доллар и евро уходят, а дружественным и недружественным валютам необходимо найти законодательное определение", - сказал председатель ПСБ, пояснив при этом, что последняя мера позволит выработать инструменты для управления валютными рисками как банка, так и его клиентов.
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Петр ФрадковЭкономикаТехнологииНовости компаний - ЭкономикаПСБ (Банк ПСБ)Промсвязьбанк
 
 
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