https://ria.ru/20220922/ekonomika-1818761731.html

Фрадков: российский путь экономического развития – "экономика преодоления"

Фрадков: российский путь экономического развития – "экономика преодоления" - РИА Новости, 22.09.2022

Фрадков: российский путь экономического развития – "экономика преодоления"

Российский банковский сектор сейчас стоит на пороге выбора модели развития - подстраиваться под вновь возникающие ограничения в рамках общепринятой... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T18:22

2022-09-22T18:22

2022-09-22T18:22

петр фрадков

экономика

технологии

новости компаний - экономика

псб (банк псб)

промсвязьбанк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758423468_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_be6296598b05c031546c5a58282105e7.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российский банковский сектор сейчас стоит на пороге выбора модели развития - подстраиваться под вновь возникающие ограничения в рамках общепринятой бизнес-модели, либо создавать принципиально новую бизнес-модель, отвечающую всем современным вызовам, сказал председатель ПСБ Петр Фрадков."Есть две возможные модели развития. Первая – это так называемая иранская модель, "модель сопротивления", которая подразумевает, что экономика, включая банковскую систему, в первую очередь ищет возможности обхода санкций, то есть адаптационная модель. Не уверен, что это российский путь развития, наша модель – это скорее "экономика преодоления", предусматривающая поиск новых возможностей с точки зрения опоры на свой ресурс в том числе. Эта модель отталкивается не от негатива "как избежать", а от позитива "как приобрести"", - сказал глава ПСБ, выступая на пленарной сессии проходящего в Казани форума "Банки России - XXI век".По словам Фрадкова, банки, которые в этой модели могут развиваться, должны соответствовать перечню новых критериев, среди которых, в первую очередь, совмещение функции коммерческого банка с решением государственных задач в области развития критически важных отраслей и ниш. Это позволит, с одной стороны, привлекать ресурсы, а с другой, осуществлять контроль над денежными потоками внутри страны. Еще один критерий успешности в новых условиях - выпуск на рынок широкой линейки продуктов, позволяющей перенаправить финансовые ресурсы и капитал российских инвесторов с зарубежных рынков на внутренний. "Третий критерий - повышение доступности кредитных и инвестиционных ресурсов, в том числе за счет снижения банковского спреда с компенсацией выпадающих доходов путём создания новых сервисов для клиентов. Важнейшая вещь - умение управлять мультивалютным балансом: доллар и евро уходят, а дружественным и недружественным валютам необходимо найти законодательное определение", - сказал председатель ПСБ, пояснив при этом, что последняя мера позволит выработать инструменты для управления валютными рисками как банка, так и его клиентов.

https://ria.ru/20220414/platezhi-1783538226.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр фрадков, экономика, технологии, новости компаний - экономика, псб (банк псб), промсвязьбанк