https://ria.ru/20220922/donbass-1818729603.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку

Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку - РИА Новости, 22.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку

Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку в Донецкой Народной Республике из крупнокалиберных орудий, заявило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T16:29

2022-09-22T16:29

2022-09-22T16:30

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку в Донецкой Народной Республике из крупнокалиберных орудий, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.29 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.20 - н.п. Розовка – н.п. Новобахмутовка: выпущено десять мин калибром 120 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство заявило, что в 14.43 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка.

https://ria.ru/20220922/obstrel-1818725316.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина