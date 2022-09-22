https://ria.ru/20220922/donbass-1818729603.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку
Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку - РИА Новости, 22.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку
Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку в Донецкой Народной Республике из крупнокалиберных орудий, заявило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:29
2022-09-22T16:29
2022-09-22T16:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку в Донецкой Народной Республике из крупнокалиберных орудий, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.29 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.20 - н.п. Розовка – н.п. Новобахмутовка: выпущено десять мин калибром 120 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство заявило, что в 14.43 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка.
https://ria.ru/20220922/obstrel-1818725316.html
донецк (днр)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина
16:29 22.09.2022 (обновлено: 16:30 22.09.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Донецк и Новобахмутовку из крупнокалиберных орудий