09:56 22.09.2022 (обновлено: 09:57 22.09.2022)
Лидер боснийских сербов прокомментировал политику Запада
Лидер боснийских сербов Додик: Запад считает, что имеет право решать за других
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Запад считает, что наделен правом решать за других, заявил в интервью РИА Новости лидер боснийских сербов Милорад Додик.
"Очевидно, что им (Западу) нравятся подобные действия, и они считают, что у них есть право решать за других. Например, американцы ни разу в истории не позволили начать какое-либо уголовное дело в отношении преступлений американских военных. Но при этом им нравится читать лекции всем остальным", - заявил Додик.
"В случае Югославии данные процессы подобной инициативы уже показали себя как неподобающие. Что касается подобной ситуации по отношению к РФ, это просто невозможно, так как подобное можно было совершать по отношению к маленькой стране, какой являемся мы, но невозможно по отношению к России, это огромная страна, которая играет значительную международную роль", - добавил политик.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что поддерживает идею создания трибунала над россиянами за их действия на Украине. Комментируя возможность создания трибунала, он говорил о россиянах, однако о совершающих военные преступления украинцах не упомянул. При этом глава евродипломатии не уточнил, кто именно среди россиян, по его представлению, должен пойти под трибунал.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей Международного уголовного суда.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.