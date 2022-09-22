https://ria.ru/20220922/dodik-1818601165.html

Лидер боснийских сербов прокомментировал политику Запада

Лидер боснийских сербов прокомментировал политику Запада - РИА Новости, 22.09.2022

Лидер боснийских сербов прокомментировал политику Запада

Запад считает, что наделен правом решать за других, заявил в интервью РИА Новости лидер боснийских сербов Милорад Додик. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T09:56

2022-09-22T09:56

2022-09-22T09:57

в мире

милорад додик

жозеп боррель

россия

украина

югославия

международный уголовный суд

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Запад считает, что наделен правом решать за других, заявил в интервью РИА Новости лидер боснийских сербов Милорад Додик."Очевидно, что им (Западу) нравятся подобные действия, и они считают, что у них есть право решать за других. Например, американцы ни разу в истории не позволили начать какое-либо уголовное дело в отношении преступлений американских военных. Но при этом им нравится читать лекции всем остальным", - заявил Додик."В случае Югославии данные процессы подобной инициативы уже показали себя как неподобающие. Что касается подобной ситуации по отношению к РФ, это просто невозможно, так как подобное можно было совершать по отношению к маленькой стране, какой являемся мы, но невозможно по отношению к России, это огромная страна, которая играет значительную международную роль", - добавил политик.Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что поддерживает идею создания трибунала над россиянами за их действия на Украине. Комментируя возможность создания трибунала, он говорил о россиянах, однако о совершающих военные преступления украинцах не упомянул. При этом глава евродипломатии не уточнил, кто именно среди россиян, по его представлению, должен пойти под трибунал.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей Международного уголовного суда.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220922/nato-1818597363.html

https://ria.ru/20220922/dodik-1818586086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, милорад додик, жозеп боррель, россия, украина, югославия, международный уголовный суд