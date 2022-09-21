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Лавров призвал Швейцарию вернуться к политике нейтрального государства
Лавров призвал Швейцарию вернуться к политике нейтрального государства - РИА Новости, 21.09.2022
Лавров призвал Швейцарию вернуться к политике нейтрального государства
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом обратился к Берну с призывом вернуться к политике нейтрального государства,... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T21:09
2022-09-21T21:09
2022-09-21T21:09
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом обратился к Берну с призывом вернуться к политике нейтрального государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Встреча прошла "на полях" ГА ООН в Нью-Йорке.Раньше Швейцария выполняла важные посреднические услуги, напомнила Захарова, и это было для всех нужно и полезно."Знаете, хотя встреча была закрытая, но одну ремарку Сергея Викторовича Лаврова я позволю себе процитировать. Он сказал, что если вы считаете, что нейтралитета можно достичь, говоря одной стороне всегда "да", а другой стороне всегда "нет", то это логика странная и ошибочна. Может быть, в физике "минус" на "плюс" что-то там дадут, но в данном случае, в дипломатии это не работает. Эта тема обсуждалась очень подробно. Российская делегация обратилась к Берну с призывом вернуться к политике нейтрального государства, именно это было визитной карточкой Швейцарии на международной арене", - указала Захарова.
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сергей лавров, швейцария, россия, оон, мария захарова, в мире
Сергей Лавров, Швейцария, Россия, ООН, Мария Захарова, В мире
Лавров призвал Швейцарию вернуться к политике нейтрального государства
Захарова заявила, что Лавров призвал Берн вернуться к политике нейтрального государства