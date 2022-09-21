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Лавров призвал Швейцарию вернуться к политике нейтрального государства - РИА Новости, 21.09.2022
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Лавров призвал Швейцарию вернуться к политике нейтрального государства
Лавров призвал Швейцарию вернуться к политике нейтрального государства - РИА Новости, 21.09.2022
Лавров призвал Швейцарию вернуться к политике нейтрального государства
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом обратился к Берну с призывом вернуться к политике нейтрального государства,... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T21:09
2022-09-21T21:09
сергей лавров
швейцария
россия
оон
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом обратился к Берну с призывом вернуться к политике нейтрального государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Встреча прошла "на полях" ГА ООН в Нью-Йорке.Раньше Швейцария выполняла важные посреднические услуги, напомнила Захарова, и это было для всех нужно и полезно."Знаете, хотя встреча была закрытая, но одну ремарку Сергея Викторовича Лаврова я позволю себе процитировать. Он сказал, что если вы считаете, что нейтралитета можно достичь, говоря одной стороне всегда "да", а другой стороне всегда "нет", то это логика странная и ошибочна. Может быть, в физике "минус" на "плюс" что-то там дадут, но в данном случае, в дипломатии это не работает. Эта тема обсуждалась очень подробно. Российская делегация обратилась к Берну с призывом вернуться к политике нейтрального государства, именно это было визитной карточкой Швейцарии на международной арене", - указала Захарова.
https://ria.ru/20220916/vizy-1817204303.html
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сергей лавров, швейцария, россия, оон, мария захарова, в мире
Сергей Лавров, Швейцария, Россия, ООН, Мария Захарова, В мире
21:09 21.09.2022
 
Лавров призвал Швейцарию вернуться к политике нейтрального государства

Захарова заявила, что Лавров призвал Берн вернуться к политике нейтрального государства

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом обратился к Берну с призывом вернуться к политике нейтрального государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Встреча прошла "на полях" ГА ООН в Нью-Йорке.
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Раньше Швейцария выполняла важные посреднические услуги, напомнила Захарова, и это было для всех нужно и полезно.
"Сегодня и как раз было Сергеем Викторовичем констатировано, Швейцария от нейтралитета отошла. Не отходит, а отошла… Это заявления, связанные с порицанием только одной стороны и нахождением недостатков позиции только одного государства. Какой же это нейтральный статус?" - сказал она в эфире телеканала "Соловьев Live".
"Знаете, хотя встреча была закрытая, но одну ремарку Сергея Викторовича Лаврова я позволю себе процитировать. Он сказал, что если вы считаете, что нейтралитета можно достичь, говоря одной стороне всегда "да", а другой стороне всегда "нет", то это логика странная и ошибочна. Может быть, в физике "минус" на "плюс" что-то там дадут, но в данном случае, в дипломатии это не работает. Эта тема обсуждалась очень подробно. Российская делегация обратилась к Берну с призывом вернуться к политике нейтрального государства, именно это было визитной карточкой Швейцарии на международной арене", - указала Захарова.
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Сергей ЛавровШвейцарияРоссияООНМария ЗахароваВ мире
 
 
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