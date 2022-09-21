https://ria.ru/20220921/nato-1818333178.html
Вся натовская группировка работает в интересах Украины, заявил Шойгу
Вся натовская группировка работает в интересах Украины, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022
Вся натовская группировка работает в интересах Украины, заявил Шойгу
Россия в ходе спецоперации воюет не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:35
2022-09-21T09:35
2022-09-21T10:13
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия в ходе спецоперации воюет не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Мы постоянно выбиваем, выбиваем, и уже пришло время, когда мы действительно воюем с коллективным Западом, плюс НАТО", - отметил Шойгу, уточнив, что больше 70 военных и свыше 200 гражданских спутников НАТО работают "против России".
https://ria.ru/20220921/ugrozy-1818328658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, Вооруженные силы РФ
09:35 21.09.2022 (обновлено: 10:13 21.09.2022)
Вся натовская группировка работает в интересах Украины, заявил Шойгу
Министр обороны Шойгу: вся натовская группировка работает в интересах Украины