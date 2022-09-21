Рейтинг@Mail.ru
Вся натовская группировка работает в интересах Украины, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/nato-1818333178.html
Вся натовская группировка работает в интересах Украины, заявил Шойгу
Вся натовская группировка работает в интересах Украины, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022
Вся натовская группировка работает в интересах Украины, заявил Шойгу
Россия в ходе спецоперации воюет не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:35
2022-09-21T10:13
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576218672_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_6deab458f3de3aa879568f4b9a671f69.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия в ходе спецоперации воюет не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Мы постоянно выбиваем, выбиваем, и уже пришло время, когда мы действительно воюем с коллективным Западом, плюс НАТО", - отметил Шойгу, уточнив, что больше 70 военных и свыше 200 гражданских спутников НАТО работают "против России".
https://ria.ru/20220921/ugrozy-1818328658.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576218672_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_8d6eb052586bc789acd28495fd7357dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, Вооруженные силы РФ
09:35 21.09.2022 (обновлено: 10:13 21.09.2022)
 
Вся натовская группировка работает в интересах Украины, заявил Шойгу

Министр обороны Шойгу: вся натовская группировка работает в интересах Украины

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия в ходе спецоперации воюет не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Мы постоянно выбиваем, выбиваем, и уже пришло время, когда мы действительно воюем с коллективным Западом, плюс НАТО", - отметил Шойгу, уточнив, что больше 70 военных и свыше 200 гражданских спутников НАТО работают "против России".
Путин: При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 09:17
Россия будет использовать все имеющиеся средства, заявил Путин
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала