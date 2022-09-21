https://ria.ru/20220921/nato-1818333178.html

Вся натовская группировка работает в интересах Украины, заявил Шойгу

Вся натовская группировка работает в интересах Украины, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022

Вся натовская группировка работает в интересах Украины, заявил Шойгу

Россия в ходе спецоперации воюет не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:35

2022-09-21T09:35

2022-09-21T10:13

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия в ходе спецоперации воюет не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Мы постоянно выбиваем, выбиваем, и уже пришло время, когда мы действительно воюем с коллективным Западом, плюс НАТО", - отметил Шойгу, уточнив, что больше 70 военных и свыше 200 гражданских спутников НАТО работают "против России".

https://ria.ru/20220921/ugrozy-1818328658.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф