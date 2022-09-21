https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818466841.html

В Крыму создали штаб по частичной мобилизации

В Крыму создали штаб по частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022

В Крыму создали штаб по частичной мобилизации

В Крыму создан штаб для оказания содействия в частичной мобилизации, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:31

2022-09-21T16:31

2022-09-21T16:31

специальная военная операция на украине

сергей аксенов (политик)

россия

украина

частичная мобилизация в россии

республика крым

в мире

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. В Крыму создан штаб для оказания содействия в частичной мобилизации, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, всем органам власти соответствующие задачи поставлены."С командованием Вооруженных сил Российской Федерации находимся в прямом контакте. Время сложное, однако независимость и будущее нашей страны зависит от хода специальной военной операции, где нам противостоит сегодня, по-честному, весь блок НАТО", - добавил Аксенов.В России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220921/sroki-1818380103.html

россия

украина

республика крым

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Владимир Лаврентьев

сергей аксенов (политик), россия, украина, частичная мобилизация в россии, республика крым, в мире, общество