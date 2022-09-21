https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818466841.html
В Крыму создали штаб по частичной мобилизации
В Крыму создали штаб по частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
В Крыму создали штаб по частичной мобилизации
В Крыму создан штаб для оказания содействия в частичной мобилизации, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:31
2022-09-21T16:31
2022-09-21T16:31
специальная военная операция на украине
сергей аксенов (политик)
россия
украина
частичная мобилизация в россии
республика крым
в мире
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. В Крыму создан штаб для оказания содействия в частичной мобилизации, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, всем органам власти соответствующие задачи поставлены."С командованием Вооруженных сил Российской Федерации находимся в прямом контакте. Время сложное, однако независимость и будущее нашей страны зависит от хода специальной военной операции, где нам противостоит сегодня, по-честному, весь блок НАТО", - добавил Аксенов.В России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220921/sroki-1818380103.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Крыму создали штаб по частичной мобилизации
В Крыму создали штаб для оказания содействия в частичной мобилизации