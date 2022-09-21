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В Крыму создали штаб по частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818466841.html
В Крыму создали штаб по частичной мобилизации
В Крыму создали штаб по частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
В Крыму создали штаб по частичной мобилизации
В Крыму создан штаб для оказания содействия в частичной мобилизации, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:31
2022-09-21T16:31
специальная военная операция на украине
сергей аксенов (политик)
россия
украина
частичная мобилизация в россии
республика крым
в мире
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. В Крыму создан штаб для оказания содействия в частичной мобилизации, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, всем органам власти соответствующие задачи поставлены."С командованием Вооруженных сил Российской Федерации находимся в прямом контакте. Время сложное, однако независимость и будущее нашей страны зависит от хода специальной военной операции, где нам противостоит сегодня, по-честному, весь блок НАТО", - добавил Аксенов.В России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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россия
украина
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сергей аксенов (политик), россия, украина, частичная мобилизация в россии, республика крым, в мире, общество
Специальная военная операция на Украине, Сергей Аксенов (политик), Россия, Украина, Частичная мобилизация в России, Республика Крым, В мире, Общество
16:31 21.09.2022
 
В Крыму создали штаб по частичной мобилизации

В Крыму создали штаб для оказания содействия в частичной мобилизации

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. В Крыму создан штаб для оказания содействия в частичной мобилизации, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
"В республике Крым сегодня создан штаб для оказания содействия в исполнении указа президента "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Я этот штаб лично возглавил", - написал Аксенов.
По его словам, всем органам власти соответствующие задачи поставлены.
"С командованием Вооруженных сил Российской Федерации находимся в прямом контакте. Время сложное, однако независимость и будущее нашей страны зависит от хода специальной военной операции, где нам противостоит сегодня, по-честному, весь блок НАТО", - добавил Аксенов.
В России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
12:34
В указе о частичной мобилизации не говорится о ее сроках, уточнили в Кремле
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей Аксенов (политик)РоссияУкраинаЧастичная мобилизация в РоссииРеспублика КрымВ миреОбщество
 
 
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