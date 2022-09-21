https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818361967.html
Пермские власти помогут краевому военкомату с частичной мобилизацией
Пермские власти помогут краевому военкомату с частичной мобилизацией - РИА Новости, 21.09.2022
Пермские власти помогут краевому военкомату с частичной мобилизацией
Власти Пермского края окажут необходимую помощь региональному военкомату при обеспечении частичной мобилизации, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:25
2022-09-21T11:25
2022-09-21T11:25
сергей шойгу
пермский край
россия
украина
безопасность
частичная мобилизация в россии
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ПЕРМЬ, 21 сен - РИА Новости. Власти Пермского края окажут необходимую помощь региональному военкомату при обеспечении частичной мобилизации, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов."Вопросом мобилизации занимается краевой военкомат, мы будем оказывать возможное и необходимое содействие", — рассказали в департаменте информационной политики администрации губернатора Пермского края.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818351927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, пермский край, россия, украина, безопасность, частичная мобилизация в россии
Сергей Шойгу, Пермский край, Россия, Украина, Безопасность, Частичная мобилизация в России
Пермские власти помогут краевому военкомату с частичной мобилизацией
Власти Пермского края помогут региональному военкомату в обеспечении частичной мобилизации