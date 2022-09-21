https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818361967.html

Пермские власти помогут краевому военкомату с частичной мобилизацией

Пермские власти помогут краевому военкомату с частичной мобилизацией - РИА Новости, 21.09.2022

Пермские власти помогут краевому военкомату с частичной мобилизацией

Власти Пермского края окажут необходимую помощь региональному военкомату при обеспечении частичной мобилизации, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:25

2022-09-21T11:25

2022-09-21T11:25

сергей шойгу

пермский край

россия

украина

безопасность

частичная мобилизация в россии

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ПЕРМЬ, 21 сен - РИА Новости. Власти Пермского края окажут необходимую помощь региональному военкомату при обеспечении частичной мобилизации, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов."Вопросом мобилизации занимается краевой военкомат, мы будем оказывать возможное и необходимое содействие", — рассказали в департаменте информационной политики администрации губернатора Пермского края.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818351927.html

пермский край

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей шойгу, пермский край, россия, украина, безопасность, частичная мобилизация в россии