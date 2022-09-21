https://ria.ru/20220921/kashtanovoe-1818313911.html

Украинские войска обстреляли Каштановое в ДНР натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Каштановое в ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 21.09.2022

Украинские войска обстреляли Каштановое в ДНР натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли населенный пункт Каштановое, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T06:11

2022-09-21T06:11

2022-09-21T06:11

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Каштановое, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, в 5.37 мск украинские войска открыли огонь по Зайцево, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220921/donetsk-1818312642.html

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донецкая народная республика

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Максим Горбачев

в мире, украина, донецкая народная республика