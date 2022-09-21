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Украинские войска обстреляли Каштановое в ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/kashtanovoe-1818313911.html
Украинские войска обстреляли Каштановое в ДНР натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Каштановое в ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 21.09.2022
Украинские войска обстреляли Каштановое в ДНР натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли населенный пункт Каштановое, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T06:11
2022-09-21T06:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Каштановое, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, в 5.37 мск украинские войска открыли огонь по Зайцево, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220921/donetsk-1818312642.html
украина
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в мире, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика
06:11 21.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Каштановое в ДНР натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Каштановое, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОкно жилого дома, разбитое осколком снаряда
Окно жилого дома, разбитое осколком снаряда - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Окно жилого дома, разбитое осколком снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Каштановое, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 05.42 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Каштановое: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, в 5.37 мск украинские войска открыли огонь по Зайцево, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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