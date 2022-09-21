Украинские войска обстреляли Каштановое в ДНР натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Каштановое, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров
Окно жилого дома, разбитое осколком снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Каштановое, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 05.42 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Каштановое: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, в 5.37 мск украинские войска открыли огонь по Зайцево, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.