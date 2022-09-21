https://ria.ru/20220921/blagoustroystvo-1818372483.html
Специалисты приступили к благоустройству территории возле ТПУ "Рижская"
Специалисты приступили к благоустройству территории возле ТПУ "Рижская" - РИА Новости, 21.09.2022
Специалисты приступили к благоустройству территории возле ТПУ "Рижская"
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории, прилегающей к ТПУ "Рижская" в центральном округе столицы, сообщил РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:06
2022-09-21T12:06
2022-09-21T12:06
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петр бирюков
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории, прилегающей к ТПУ "Рижская" в центральном округе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Реализация проекта позволит сделать комфортнее существующие и обустроить альтернативные маршруты в районе ТПУ "Рижская" и одноименной строящейся станции БКЛ. Выполним необходимые изменения конфигурации улиц для запуска новых маршрутов общественного транспорта, организуем удобный подъезд к Рижскому вокзалу для такси", - рассказал Бирюков.Заммэра отметил, что в рамках первого этапа пройдут работы на Большой Переяславской улице, во 2-м Крестовском переулке, на съезде из Водопроводного переулка у Новорижской эстакады ТТК.Бирюков подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, размещены информационные баннеры, для жителей организованы проходы.Заммэра добавил, что под Новорижской эстакадой ТТК появится организованное парковочное пространство, количество машино-мест увеличится. Для пассажиров общественного транспорта специалисты оборудуют остановочный павильон с зарядными слотами и беспроводной связью.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая благоустройства общественных пространств. На прилегающей к ТПУ "Рижская" территории специалисты высадят деревья и кустарники, разобьют газон. Завершить основные работы планируется в 2023 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории, прилегающей к ТПУ "Рижская" в центральном округе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Реализация проекта позволит сделать комфортнее существующие и обустроить альтернативные маршруты в районе ТПУ "Рижская" и одноименной строящейся станции БКЛ. Выполним необходимые изменения конфигурации улиц для запуска новых маршрутов общественного транспорта, организуем удобный подъезд к Рижскому вокзалу для такси", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что в рамках первого этапа пройдут работы на Большой Переяславской улице, во 2-м Крестовском переулке, на съезде из Водопроводного переулка у Новорижской эстакады ТТК.
Бирюков подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, размещены информационные баннеры, для жителей организованы проходы.
"В ходе благоустройства уберем под землю воздушные кабельные линии, приведем в порядок и расширим тротуары, обустроим новые, общая площадь пешеходной зоны составит почти 15 тысяч квадратных метров. Заменим асфальт на парковках и проезжей части, установим более 80 фонарей со светодиодными светильниками, пешеходные переходы оборудуем опорами контрастного освещения, поставим три новых светофора и два реконструируем, сделаем островки безопасности", - сказал Бирюков
.
Заммэра добавил, что под Новорижской эстакадой ТТК появится организованное парковочное пространство, количество машино-мест увеличится. Для пассажиров общественного транспорта специалисты оборудуют остановочный павильон с зарядными слотами и беспроводной связью.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая благоустройства общественных пространств. На прилегающей к ТПУ "Рижская" территории специалисты высадят деревья и кустарники, разобьют газон. Завершить основные работы планируется в 2023 году.