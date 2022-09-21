https://ria.ru/20220921/blagoustroystvo-1818372483.html

Специалисты приступили к благоустройству территории возле ТПУ "Рижская"

Специалисты приступили к благоустройству территории возле ТПУ "Рижская" - РИА Новости, 21.09.2022

Специалисты приступили к благоустройству территории возле ТПУ "Рижская"

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории, прилегающей к ТПУ "Рижская" в центральном округе столицы, сообщил РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:06

2022-09-21T12:06

2022-09-21T12:06

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории, прилегающей к ТПУ "Рижская" в центральном округе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Реализация проекта позволит сделать комфортнее существующие и обустроить альтернативные маршруты в районе ТПУ "Рижская" и одноименной строящейся станции БКЛ. Выполним необходимые изменения конфигурации улиц для запуска новых маршрутов общественного транспорта, организуем удобный подъезд к Рижскому вокзалу для такси", - рассказал Бирюков.Заммэра отметил, что в рамках первого этапа пройдут работы на Большой Переяславской улице, во 2-м Крестовском переулке, на съезде из Водопроводного переулка у Новорижской эстакады ТТК.Бирюков подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, размещены информационные баннеры, для жителей организованы проходы.Заммэра добавил, что под Новорижской эстакадой ТТК появится организованное парковочное пространство, количество машино-мест увеличится. Для пассажиров общественного транспорта специалисты оборудуют остановочный павильон с зарядными слотами и беспроводной связью.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая благоустройства общественных пространств. На прилегающей к ТПУ "Рижская" территории специалисты высадят деревья и кустарники, разобьют газон. Завершить основные работы планируется в 2023 году.

https://realty.ria.ru/20220920/moskva-1818053845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы