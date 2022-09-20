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При взрыве в доме в Чикаго пострадали несколько человек - РИА Новости, 20.09.2022
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При взрыве в доме в Чикаго пострадали несколько человек
При взрыве в доме в Чикаго пострадали несколько человек - РИА Новости, 20.09.2022
При взрыве в доме в Чикаго пострадали несколько человек
Взрыв привел к частичному обрушению здания в американском городе Чикаго, несколько человек пострадали, передает местная телестанция NBC5. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T18:47
2022-09-20T18:47
в мире
чикаго
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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Взрыв привел к частичному обрушению здания в американском городе Чикаго, несколько человек пострадали, передает местная телестанция NBC5.По её данным, на место вызваны десять машин скорой помощи, а пожарная служба запрашивает подкрепления для проведения поисковых работ.Судя по видеокадрам, от взрыва пострадал четырехэтажный кирпичный дом старой постройки – у него обрушился верхний этаж и вылетели стекла. Обломками повреждены автомобили, припаркованные на улице.Причины происшествия пока не названы.
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в мире, чикаго
В мире, Чикаго
18:47 20.09.2022
 
При взрыве в доме в Чикаго пострадали несколько человек

При взрыве в доме в Чикаго несколько человек получили ранения

© Фото : Chicago Fire MediaМесто взрыва в Чикаго
Место взрыва в Чикаго - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Фото : Chicago Fire Media
Место взрыва в Чикаго
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Взрыв привел к частичному обрушению здания в американском городе Чикаго, несколько человек пострадали, передает местная телестанция NBC5.
По её данным, на место вызваны десять машин скорой помощи, а пожарная служба запрашивает подкрепления для проведения поисковых работ.
Судя по видеокадрам, от взрыва пострадал четырехэтажный кирпичный дом старой постройки – у него обрушился верхний этаж и вылетели стекла. Обломками повреждены автомобили, припаркованные на улице.
Причины происшествия пока не названы.
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