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При взрыве в доме в Чикаго пострадали несколько человек
При взрыве в доме в Чикаго пострадали несколько человек - РИА Новости, 20.09.2022
При взрыве в доме в Чикаго пострадали несколько человек
Взрыв привел к частичному обрушению здания в американском городе Чикаго, несколько человек пострадали, передает местная телестанция NBC5. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T18:47
2022-09-20T18:47
2022-09-20T18:47
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чикаго
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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Взрыв привел к частичному обрушению здания в американском городе Чикаго, несколько человек пострадали, передает местная телестанция NBC5.По её данным, на место вызваны десять машин скорой помощи, а пожарная служба запрашивает подкрепления для проведения поисковых работ.Судя по видеокадрам, от взрыва пострадал четырехэтажный кирпичный дом старой постройки – у него обрушился верхний этаж и вылетели стекла. Обломками повреждены автомобили, припаркованные на улице.Причины происшествия пока не названы.
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в мире, чикаго
При взрыве в доме в Чикаго пострадали несколько человек
При взрыве в доме в Чикаго несколько человек получили ранения