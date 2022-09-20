https://ria.ru/20220920/vzryv-1818247807.html

При взрыве в доме в Чикаго пострадали несколько человек

При взрыве в доме в Чикаго пострадали несколько человек - РИА Новости, 20.09.2022

При взрыве в доме в Чикаго пострадали несколько человек

Взрыв привел к частичному обрушению здания в американском городе Чикаго, несколько человек пострадали, передает местная телестанция NBC5. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T18:47

2022-09-20T18:47

2022-09-20T18:47

в мире

чикаго

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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Взрыв привел к частичному обрушению здания в американском городе Чикаго, несколько человек пострадали, передает местная телестанция NBC5.По её данным, на место вызваны десять машин скорой помощи, а пожарная служба запрашивает подкрепления для проведения поисковых работ.Судя по видеокадрам, от взрыва пострадал четырехэтажный кирпичный дом старой постройки – у него обрушился верхний этаж и вылетели стекла. Обломками повреждены автомобили, припаркованные на улице.Причины происшествия пока не названы.

https://ria.ru/20220829/strelba-1812805164.html

чикаго

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в мире, чикаго