https://ria.ru/20220920/tsik-1818233724.html
В ЦИК рассказали о взаимодействии с ДНР, ЛНР и освобожденными территориями
В ЦИК рассказали о взаимодействии с ДНР, ЛНР и освобожденными территориями - РИА Новости, 20.09.2022
В ЦИК рассказали о взаимодействии с ДНР, ЛНР и освобожденными территориями
Центральная избирательная комиссия России давно взаимодействует с избирательными комиссиями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, эта работа приносит... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:51
2022-09-20T17:51
2022-09-20T17:51
специальная военная операция на украине
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
николай булаев
политика
цик рф
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России давно взаимодействует с избирательными комиссиями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, эта работа приносит свои плоды, и она эффективна, заявил РИА Новости заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев."Мы взаимодействуем с комиссиями всех четырех комиссий, где проводятся референдумы, достаточно давно, активно, мы обмениваемся опытом мы консультируем, они приезжают к нам, мы приезжаем к ним, и эта работа ведется уже достаточно давно, и, на мой взгляд, она приносят свои плоды, и она эффективна. Что касается сейчас, это, мне кажется, самые важные задачи, которые решают комиссии, естественно, наше плечо рядом", - сказал Булаев.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
https://ria.ru/20220920/donbass-1818227900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В ЦИК рассказали о взаимодействии с ДНР, ЛНР и освобожденными территориями
Замглавы ЦИК Булаев рассказал о взаимодействии с ДНР, ЛНР и освобожденными территориями