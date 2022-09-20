https://ria.ru/20220920/tsik-1818233724.html

В ЦИК рассказали о взаимодействии с ДНР, ЛНР и освобожденными территориями

В ЦИК рассказали о взаимодействии с ДНР, ЛНР и освобожденными территориями - РИА Новости, 20.09.2022

В ЦИК рассказали о взаимодействии с ДНР, ЛНР и освобожденными территориями

Центральная избирательная комиссия России давно взаимодействует с избирательными комиссиями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, эта работа приносит... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:51

2022-09-20T17:51

2022-09-20T17:51

специальная военная операция на украине

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

николай булаев

политика

цик рф

донецкая народная республика

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России давно взаимодействует с избирательными комиссиями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, эта работа приносит свои плоды, и она эффективна, заявил РИА Новости заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев."Мы взаимодействуем с комиссиями всех четырех комиссий, где проводятся референдумы, достаточно давно, активно, мы обмениваемся опытом мы консультируем, они приезжают к нам, мы приезжаем к ним, и эта работа ведется уже достаточно давно, и, на мой взгляд, она приносят свои плоды, и она эффективна. Что касается сейчас, это, мне кажется, самые важные задачи, которые решают комиссии, естественно, наше плечо рядом", - сказал Булаев.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.

https://ria.ru/20220920/donbass-1818227900.html

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Влада Копылова

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Влада Копылова

референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, николай булаев, политика, цик рф, донецкая народная республика, луганская народная республика