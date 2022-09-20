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В ЦИК рассказали о взаимодействии с ДНР, ЛНР и освобожденными территориями - РИА Новости, 20.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/tsik-1818233724.html
В ЦИК рассказали о взаимодействии с ДНР, ЛНР и освобожденными территориями
В ЦИК рассказали о взаимодействии с ДНР, ЛНР и освобожденными территориями - РИА Новости, 20.09.2022
В ЦИК рассказали о взаимодействии с ДНР, ЛНР и освобожденными территориями
Центральная избирательная комиссия России давно взаимодействует с избирательными комиссиями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, эта работа приносит... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:51
2022-09-20T17:51
специальная военная операция на украине
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
николай булаев
политика
цик рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России давно взаимодействует с избирательными комиссиями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, эта работа приносит свои плоды, и она эффективна, заявил РИА Новости заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев."Мы взаимодействуем с комиссиями всех четырех комиссий, где проводятся референдумы, достаточно давно, активно, мы обмениваемся опытом мы консультируем, они приезжают к нам, мы приезжаем к ним, и эта работа ведется уже достаточно давно, и, на мой взгляд, она приносят свои плоды, и она эффективна. Что касается сейчас, это, мне кажется, самые важные задачи, которые решают комиссии, естественно, наше плечо рядом", - сказал Булаев.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
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референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, николай булаев, политика, цик рф, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Николай Булаев, Политика, ЦИК РФ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
17:51 20.09.2022
 
В ЦИК рассказали о взаимодействии с ДНР, ЛНР и освобожденными территориями

Замглавы ЦИК Булаев рассказал о взаимодействии с ДНР, ЛНР и освобожденными территориями

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкГерб Центральной избирательной комиссии РФ
Герб Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Герб Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России давно взаимодействует с избирательными комиссиями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, эта работа приносит свои плоды, и она эффективна, заявил РИА Новости заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
"Мы взаимодействуем с комиссиями всех четырех комиссий, где проводятся референдумы, достаточно давно, активно, мы обмениваемся опытом мы консультируем, они приезжают к нам, мы приезжаем к ним, и эта работа ведется уже достаточно давно, и, на мой взгляд, она приносят свои плоды, и она эффективна. Что касается сейчас, это, мне кажется, самые важные задачи, которые решают комиссии, естественно, наше плечо рядом", - сказал Булаев.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.

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