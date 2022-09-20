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Источник: силовики получили секретные списки резервистов теробороны Херсона - РИА Новости, 20.09.2022
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Источник: силовики получили секретные списки резервистов теробороны Херсона
Источник: силовики получили секретные списки резервистов теробороны Херсона - РИА Новости, 20.09.2022
Источник: силовики получили секретные списки резервистов теробороны Херсона
Российские силовики получили секретные списки резервистов украинской территориальной обороны Херсона и слушателей специальных курсов херсонского отделения... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T18:03
2022-09-20T18:09
херсон
россия
в мире
херсонская область
служба безопасности украины
украина
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ХЕРСОН, 20 сен – РИА Новости. Российские силовики получили секретные списки резервистов украинской территориальной обороны Херсона и слушателей специальных курсов херсонского отделения Харьковского национального университета военно-воздушных сил, их бросил сбежавший в конце февраля агент Службы безопасности Украины Николай Сапога, руководивший этими спецкурсами и возглавлявший одну из местных ассоциаций ветеранов СБУ, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур."Офис ассоциации ветеранов подразделения "К" СБУ города Херсона на улице Ленина (бывшая Соборная), дом 3. В нем Сапога проводил занятия со слушателями курсов. В офисе в нарушение режима секретности хранились списки курсантов данных курсов, ветеранов СБУ, резервистов территориальной обороны", - сказал собеседник агентства.Ранее российские силовики сообщили РИА Новости, что раскрыли агента украинских спецслужб, отставного полковника СБУ и завкафедрой херсонского отделения Харьковского национального университета военно-воздушных сил Сапогу, который вербовал проходивших ранее у него обучение студентов для шпионажа в пользу киевского режима. О деятельности и попытках вербовки рассказали и два его бывших курсанта - Александр Копайгора и Наталья Сосмий.Российские силовики ранее сообщали о многочисленных попытках вербовки жителей Херсонской области со стороны украинских спецслужб, а также проведении диверсионной деятельности кадровыми и бывшими сотрудниками СБУ, в том числе сбежавшими из Херсонской области после начала российской спецоперации.
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херсон
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херсон, россия, в мире, херсонская область , служба безопасности украины, украина
Херсон, Россия, В мире, Херсонская область , Служба безопасности Украины, Украина
18:03 20.09.2022 (обновлено: 18:09 20.09.2022)
 
Источник: силовики получили секретные списки резервистов теробороны Херсона

Российские силовики получили секретные списки резервистов украинской теробороны Херсона

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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ХЕРСОН, 20 сен – РИА Новости. Российские силовики получили секретные списки резервистов украинской территориальной обороны Херсона и слушателей специальных курсов херсонского отделения Харьковского национального университета военно-воздушных сил, их бросил сбежавший в конце февраля агент Службы безопасности Украины Николай Сапога, руководивший этими спецкурсами и возглавлявший одну из местных ассоциаций ветеранов СБУ, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур.
"Офис ассоциации ветеранов подразделения "К" СБУ города Херсона на улице Ленина (бывшая Соборная), дом 3. В нем Сапога проводил занятия со слушателями курсов. В офисе в нарушение режима секретности хранились списки курсантов данных курсов, ветеранов СБУ, резервистов территориальной обороны", - сказал собеседник агентства.
Ранее российские силовики сообщили РИА Новости, что раскрыли агента украинских спецслужб, отставного полковника СБУ и завкафедрой херсонского отделения Харьковского национального университета военно-воздушных сил Сапогу, который вербовал проходивших ранее у него обучение студентов для шпионажа в пользу киевского режима. О деятельности и попытках вербовки рассказали и два его бывших курсанта - Александр Копайгора и Наталья Сосмий.
Российские силовики ранее сообщали о многочисленных попытках вербовки жителей Херсонской области со стороны украинских спецслужб, а также проведении диверсионной деятельности кадровыми и бывшими сотрудниками СБУ, в том числе сбежавшими из Херсонской области после начала российской спецоперации.
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 15:40Специальная военная операция на Украине
Силовики раскрыли сбежавшего из Херсона агента СБУ, сообщил источник
 
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