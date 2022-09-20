https://ria.ru/20220920/teroborona-1818238179.html

Источник: силовики получили секретные списки резервистов теробороны Херсона

Источник: силовики получили секретные списки резервистов теробороны Херсона - РИА Новости, 20.09.2022

Источник: силовики получили секретные списки резервистов теробороны Херсона

Российские силовики получили секретные списки резервистов украинской территориальной обороны Херсона и слушателей специальных курсов херсонского отделения... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T18:03

2022-09-20T18:03

2022-09-20T18:09

херсон

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херсонская область

служба безопасности украины

украина

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ХЕРСОН, 20 сен – РИА Новости. Российские силовики получили секретные списки резервистов украинской территориальной обороны Херсона и слушателей специальных курсов херсонского отделения Харьковского национального университета военно-воздушных сил, их бросил сбежавший в конце февраля агент Службы безопасности Украины Николай Сапога, руководивший этими спецкурсами и возглавлявший одну из местных ассоциаций ветеранов СБУ, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур."Офис ассоциации ветеранов подразделения "К" СБУ города Херсона на улице Ленина (бывшая Соборная), дом 3. В нем Сапога проводил занятия со слушателями курсов. В офисе в нарушение режима секретности хранились списки курсантов данных курсов, ветеранов СБУ, резервистов территориальной обороны", - сказал собеседник агентства.Ранее российские силовики сообщили РИА Новости, что раскрыли агента украинских спецслужб, отставного полковника СБУ и завкафедрой херсонского отделения Харьковского национального университета военно-воздушных сил Сапогу, который вербовал проходивших ранее у него обучение студентов для шпионажа в пользу киевского режима. О деятельности и попытках вербовки рассказали и два его бывших курсанта - Александр Копайгора и Наталья Сосмий.Российские силовики ранее сообщали о многочисленных попытках вербовки жителей Херсонской области со стороны украинских спецслужб, а также проведении диверсионной деятельности кадровыми и бывшими сотрудниками СБУ, в том числе сбежавшими из Херсонской области после начала российской спецоперации.

https://ria.ru/20220920/agent-1818180107.html

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

херсон, россия, в мире, херсонская область , служба безопасности украины, украина