18:03 20.09.2022 (обновлено: 18:09 20.09.2022)
Источник: силовики получили секретные списки резервистов теробороны Херсона
Российские силовики получили секретные списки резервистов украинской теробороны Херсона
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
ХЕРСОН, 20 сен – РИА Новости. Российские силовики получили секретные списки резервистов украинской территориальной обороны Херсона и слушателей специальных курсов херсонского отделения Харьковского национального университета военно-воздушных сил, их бросил сбежавший в конце февраля агент Службы безопасности Украины Николай Сапога, руководивший этими спецкурсами и возглавлявший одну из местных ассоциаций ветеранов СБУ, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур.
"Офис ассоциации ветеранов подразделения "К" СБУ города Херсона на улице Ленина (бывшая Соборная), дом 3. В нем Сапога проводил занятия со слушателями курсов. В офисе в нарушение режима секретности хранились списки курсантов данных курсов, ветеранов СБУ, резервистов территориальной обороны", - сказал собеседник агентства.
Ранее российские силовики сообщили РИА Новости, что раскрыли агента украинских спецслужб, отставного полковника СБУ и завкафедрой херсонского отделения Харьковского национального университета военно-воздушных сил Сапогу, который вербовал проходивших ранее у него обучение студентов для шпионажа в пользу киевского режима. О деятельности и попытках вербовки рассказали и два его бывших курсанта - Александр Копайгора и Наталья Сосмий.
Российские силовики ранее сообщали о многочисленных попытках вербовки жителей Херсонской области со стороны украинских спецслужб, а также проведении диверсионной деятельности кадровыми и бывшими сотрудниками СБУ, в том числе сбежавшими из Херсонской области после начала российской спецоперации.