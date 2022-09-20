https://ria.ru/20220920/svatovo-1818019731.html
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 20.09.2022
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска утром во вторник выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Сватово в Луганской Народной Республике, сообщает представительство РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T05:42
2022-09-20T05:42
2022-09-20T05:45
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска утром во вторник выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Сватово в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.30 по н.п. Сватово с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220920/obstrely-1818013214.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина
05:42 20.09.2022 (обновлено: 05:45 20.09.2022)
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово в ЛНР