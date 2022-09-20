https://ria.ru/20220920/suverenitet-1818096537.html

Путин заявил, что Россия не свернет с суверенного курса

Путин заявил, что Россия не свернет с суверенного курса - РИА Новости, 20.09.2022

Путин заявил, что Россия не свернет с суверенного курса

Россия не свернет с суверенного курса и намерена продвигать объединительную повестку дня в ООН, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:27

2022-09-20T12:27

2022-09-20T14:17

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россия не свернет с суверенного курса и намерена продвигать объединительную повестку дня в ООН, заявил Владимир Путин."Что касается России, мы не свернем с нашего суверенного курса, как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций намерены и далее продвигать объединительную международную повестку дня, вносить вклад в поиск эффективных ответов на многочисленные вызовы и угрозы современности, содействовать урегулированию острых региональных конфликтов", — сказал президент на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.Путин подчеркнул, что именно с таких позиций Россия будет выступать на открывшейся 77-й сессии Генассамблеи ООН.По словам главы государства, "движение к полицентричному миру, который опирается на общепризнанные нормы международного права, привлекает все больше сторонников". Об этом, как заметил российский президент, свидетельствует растущий интерес к работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Церемония вручения верительных грамот традиционно прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Всего в ней участвовали послы 24 иностранных государств: Уругвая, Алжира, Египта, Монголии, Португалии, Ливии, Мали, Новой Зеландии, Армении, Колумбии, Танзании, Филиппин, Молдовы, Сербии, Сенегала, Кипра, Конго, Уганды, Судана, Кувейта, Непала, Белоруссии, Южной Кореи, Венесуэлы.

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политика, россия, владимир путин, оон, генеральная ассамблея оон