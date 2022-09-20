12:27 20.09.2022 (обновлено: 14:17 20.09.2022)
Путин заявил, что Россия не свернет с суверенного курса
Путин: Россия не свернет с суверенного курса и продвинет объединительную повестку дня
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлевского дворца
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлевского дворца
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россия не свернет с суверенного курса и намерена продвигать объединительную повестку дня в ООН, заявил Владимир Путин.
"Что касается России, мы не свернем с нашего суверенного курса, как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций намерены и далее продвигать объединительную международную повестку дня, вносить вклад в поиск эффективных ответов на многочисленные вызовы и угрозы современности, содействовать урегулированию острых региональных конфликтов", — сказал президент на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
Путин подчеркнул, что именно с таких позиций Россия будет выступать на открывшейся 77-й сессии Генассамблеи ООН.
По словам главы государства, "движение к полицентричному миру, который опирается на общепризнанные нормы международного права, привлекает все больше сторонников". Об этом, как заметил российский президент, свидетельствует растущий интерес к работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Такое объективное развитие в сторону многополярности наталкивается на, к сожалению, сопротивление тех, кто пытается сохранить роль гегемона в мировых делах и контролировать все: и Латинскую Америку, и Европу, и Азию, и Африку. Надо сказать, что у этого гегемона неплохо это получалось на протяжении довольно длительного времени, но продолжаться вечно так не может, это невозможно. Даже говорю это вне контекста событий, которые происходят на Украине", — сказал Путин, обращаясь к дипломатам.
Церемония вручения верительных грамот традиционно прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Всего в ней участвовали послы 24 иностранных государств: Уругвая, Алжира, Египта, Монголии, Португалии, Ливии, Мали, Новой Зеландии, Армении, Колумбии, Танзании, Филиппин, Молдовы, Сербии, Сенегала, Кипра, Конго, Уганды, Судана, Кувейта, Непала, Белоруссии, Южной Кореи, Венесуэлы.
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