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Путин заявил, что Россия не свернет с суверенного курса - РИА Новости, 20.09.2022
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Путин заявил, что Россия не свернет с суверенного курса
Путин заявил, что Россия не свернет с суверенного курса - РИА Новости, 20.09.2022
Путин заявил, что Россия не свернет с суверенного курса
Россия не свернет с суверенного курса и намерена продвигать объединительную повестку дня в ООН, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:27
2022-09-20T14:17
политика
россия
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оон
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россия не свернет с суверенного курса и намерена продвигать объединительную повестку дня в ООН, заявил Владимир Путин."Что касается России, мы не свернем с нашего суверенного курса, как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций намерены и далее продвигать объединительную международную повестку дня, вносить вклад в поиск эффективных ответов на многочисленные вызовы и угрозы современности, содействовать урегулированию острых региональных конфликтов", — сказал президент на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.Путин подчеркнул, что именно с таких позиций Россия будет выступать на открывшейся 77-й сессии Генассамблеи ООН.По словам главы государства, "движение к полицентричному миру, который опирается на общепризнанные нормы международного права, привлекает все больше сторонников". Об этом, как заметил российский президент, свидетельствует растущий интерес к работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Церемония вручения верительных грамот традиционно прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Всего в ней участвовали послы 24 иностранных государств: Уругвая, Алжира, Египта, Монголии, Португалии, Ливии, Мали, Новой Зеландии, Армении, Колумбии, Танзании, Филиппин, Молдовы, Сербии, Сенегала, Кипра, Конго, Уганды, Судана, Кувейта, Непала, Белоруссии, Южной Кореи, Венесуэлы.
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политика, россия, владимир путин, оон, генеральная ассамблея оон
Политика, Россия, Владимир Путин, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
12:27 20.09.2022 (обновлено: 14:17 20.09.2022)
 
Путин заявил, что Россия не свернет с суверенного курса

Путин: Россия не свернет с суверенного курса и продвинет объединительную повестку дня

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлевского дворца
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлевского дворца - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлевского дворца
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россия не свернет с суверенного курса и намерена продвигать объединительную повестку дня в ООН, заявил Владимир Путин.
"Что касается России, мы не свернем с нашего суверенного курса, как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций намерены и далее продвигать объединительную международную повестку дня, вносить вклад в поиск эффективных ответов на многочисленные вызовы и угрозы современности, содействовать урегулированию острых региональных конфликтов", — сказал президент на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
Путин подчеркнул, что именно с таких позиций Россия будет выступать на открывшейся 77-й сессии Генассамблеи ООН.
По словам главы государства, "движение к полицентричному миру, который опирается на общепризнанные нормы международного права, привлекает все больше сторонников". Об этом, как заметил российский президент, свидетельствует растущий интерес к работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Такое объективное развитие в сторону многополярности наталкивается на, к сожалению, сопротивление тех, кто пытается сохранить роль гегемона в мировых делах и контролировать все: и Латинскую Америку, и Европу, и Азию, и Африку. Надо сказать, что у этого гегемона неплохо это получалось на протяжении довольно длительного времени, но продолжаться вечно так не может, это невозможно. Даже говорю это вне контекста событий, которые происходят на Украине", — сказал Путин, обращаясь к дипломатам.

Церемония вручения верительных грамот традиционно прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Всего в ней участвовали послы 24 иностранных государств: Уругвая, Алжира, Египта, Монголии, Португалии, Ливии, Мали, Новой Зеландии, Армении, Колумбии, Танзании, Филиппин, Молдовы, Сербии, Сенегала, Кипра, Конго, Уганды, Судана, Кувейта, Непала, Белоруссии, Южной Кореи, Венесуэлы.
Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования перед заседанием Совета глав государств - членов ШОС в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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Путин: работа членов ШОС выстраивается на принципах, лишенных эгоизма
 
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