https://ria.ru/20220920/spetsoperatsiya-1818179596.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.09.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.09.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:49

2022-09-20T15:49

2022-09-20T15:59

инфографика

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 20 сентября 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. На Донбассе союзные силы ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Зайцево, Марьинки и Соледара. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что успешно отбиты все атаки ВСУ в направлении Красного Лимана.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. Были ликвидированы шесть пунктов управления, 142 района скопления живой силы и техники, 49 артиллерийских расчетов. Уничтожены цеха бронетанкового завода, где ремонтировали военную технику 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-24, 12 беспилотников, две противорадиолокационные ракеты HARM. Также перехватили 27 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 295 самолетов, 155 вертолетов, 2007 беспилотников, 375 зенитных ракетных комплексов, 839 реактивных систем залпового огня, 5038 танков и других бронемашин, 3403 орудия полевой артиллерии и 5719 единиц автомобильной техники.

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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