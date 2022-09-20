https://ria.ru/20220920/spetsoperatsiya-1818179596.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.09.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.09.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:49
2022-09-20T15:49
2022-09-20T15:59
инфографика
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787963369_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_659cfea29125075eb6f55654dc3f1954.png
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 20 сентября 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. На Донбассе союзные силы ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Зайцево, Марьинки и Соледара. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что успешно отбиты все атаки ВСУ в направлении Красного Лимана.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. Были ликвидированы шесть пунктов управления, 142 района скопления живой силы и техники, 49 артиллерийских расчетов. Уничтожены цеха бронетанкового завода, где ремонтировали военную технику 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-24, 12 беспилотников, две противорадиолокационные ракеты HARM. Также перехватили 27 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 295 самолетов, 155 вертолетов, 2007 беспилотников, 375 зенитных ракетных комплексов, 839 реактивных систем залпового огня, 5038 танков и других бронемашин, 3403 орудия полевой артиллерии и 5719 единиц автомобильной техники.
россия
украина
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 20 сентября 2022 года
Подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. На Донбассе союзные силы ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Зайцево, Марьинки и Соледара. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что успешно отбиты все атаки ВСУ в направлении Красного Лимана.
Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. Были ликвидированы шесть пунктов управления, 142 района скопления живой силы и техники, 49 артиллерийских расчетов. Уничтожены цеха бронетанкового завода, где ремонтировали военную технику 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-24, 12 беспилотников, две противорадиолокационные ракеты HARM. Также перехватили 27 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 295 самолетов, 155 вертолетов, 2007 беспилотников, 375 зенитных ракетных комплексов, 839 реактивных систем залпового огня, 5038 танков и других бронемашин, 3403 орудия полевой артиллерии и 5719 единиц автомобильной техники.