Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили цеха военного завода в Николаеве - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/spetsoperatsiya-1818127739.html
Российские военные уничтожили цеха военного завода в Николаеве
Российские военные уничтожили цеха военного завода в Николаеве - РИА Новости, 20.09.2022
Российские военные уничтожили цеха военного завода в Николаеве
Российские военные уничтожили цеха бронетанкового завода в Николаеве, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:49
2022-09-20T14:44
специальная военная операция на украине
россия
николаев (украина)
вооруженные силы рф
в мире
херсонская область
владимир путин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816191060_0:109:3056:1828_1920x0_80_0_0_d529a8aa29815a2827052be2c26400af.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские военные уничтожили цеха бронетанкового завода в Николаеве, сообщили в Минобороны.Как уточняет ведомство, наряду с этим были нанесены удары по позициям украинской 59-й мотопехотной бригады в Херсонской области. В результате ВСУ потеряли порядка ста солдат, а также семь бронированных машин.За минувшие четверо суток сообщалось о поражении позиций украинских войск в районе Николаева высокоточным оружием российских ВКС, в частности, 28-й механизированной и 79-й штурмовой бригад ВСУ, в том числе штаба и базы подготовки отдельного центра спецопераций "Юг".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220920/spetsoperatsiya-1818128180.html
россия
николаев (украина)
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816191060_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_1df7eb272c7396bb0d4ed19ee745c054.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, николаев (украина), вооруженные силы рф, в мире, херсонская область , владимир путин, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаев (Украина), Вооруженные силы РФ, В мире, Херсонская область , Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Войска воздушно-космической обороны
13:49 20.09.2022 (обновлено: 14:44 20.09.2022)
 
Российские военные уничтожили цеха военного завода в Николаеве

Минобороны: российские военные уничтожили цеха завода по ремонту бронетехники в Николаеве

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские военные уничтожили цеха бронетанкового завода в Николаеве, сообщили в Минобороны.
Как уточняет ведомство, наряду с этим были нанесены удары по позициям украинской 59-й мотопехотной бригады в Херсонской области. В результате ВСУ потеряли порядка ста солдат, а также семь бронированных машин.

"Кроме того, в городе Николаеве уничтожены цеха бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт военной техники данного соединения", — подчеркнули в Минобороны.

За минувшие четверо суток сообщалось о поражении позиций украинских войск в районе Николаева высокоточным оружием российских ВКС, в частности, 28-й механизированной и 79-й штурмовой бригад ВСУ, в том числе штаба и базы подготовки отдельного центра спецопераций "Юг".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.
Аэродром базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 13:51Специальная военная операция на Украине
Российская авиация сбила украинский самолет Су-24
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНиколаев (Украина)Вооруженные силы РФВ миреХерсонская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВойска воздушно-космической обороны
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала