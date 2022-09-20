13:49 20.09.2022 (обновлено: 14:44 20.09.2022)
Российские военные уничтожили цеха военного завода в Николаеве
Минобороны: российские военные уничтожили цеха завода по ремонту бронетехники в Николаеве
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине
Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские военные уничтожили цеха бронетанкового завода в Николаеве, сообщили в Минобороны.
Как уточняет ведомство, наряду с этим были нанесены удары по позициям украинской 59-й мотопехотной бригады в Херсонской области. В результате ВСУ потеряли порядка ста солдат, а также семь бронированных машин.
"Кроме того, в городе Николаеве уничтожены цеха бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт военной техники данного соединения", — подчеркнули в Минобороны.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.