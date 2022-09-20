https://ria.ru/20220920/spetsoperatsiya-1818127739.html

Российские военные уничтожили цеха военного завода в Николаеве

Российские военные уничтожили цеха военного завода в Николаеве - РИА Новости, 20.09.2022

Российские военные уничтожили цеха военного завода в Николаеве

Российские военные уничтожили цеха бронетанкового завода в Николаеве, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:49

2022-09-20T13:49

2022-09-20T14:44

специальная военная операция на украине

россия

николаев (украина)

вооруженные силы рф

в мире

херсонская область

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские военные уничтожили цеха бронетанкового завода в Николаеве, сообщили в Минобороны.Как уточняет ведомство, наряду с этим были нанесены удары по позициям украинской 59-й мотопехотной бригады в Херсонской области. В результате ВСУ потеряли порядка ста солдат, а также семь бронированных машин.За минувшие четверо суток сообщалось о поражении позиций украинских войск в районе Николаева высокоточным оружием российских ВКС, в частности, 28-й механизированной и 79-й штурмовой бригад ВСУ, в том числе штаба и базы подготовки отдельного центра спецопераций "Юг".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220920/spetsoperatsiya-1818128180.html

россия

николаев (украина)

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, николаев (украина), вооруженные силы рф, в мире, херсонская область , владимир путин, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны