https://ria.ru/20220920/sf-1818262182.html

Сенатор: СФ поддержит вхождение освобожденных регионов в состав России

Сенатор: СФ поддержит вхождение освобожденных регионов в состав России - РИА Новости, 20.09.2022

Сенатор: СФ поддержит вхождение освобожденных регионов в состав России

Нет никаких сомнений в том, что Совет Федерации поддержит вхождение ДНР, ЛНР, освобождённых территорий в состав РФ, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T19:43

2022-09-20T19:43

2022-09-20T19:51

специальная военная операция на украине

политика

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Нет никаких сомнений в том, что Совет Федерации поддержит вхождение ДНР, ЛНР, освобождённых территорий в состав РФ, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин."Я уверен, что Совет Федерации поддержит, в этом нет никаких сомнений. Совет Федерации - это палата регионов, их представителей, и мы в первую очередь заинтересованы в принятии в состав РФ новых регионов для защиты и поддержки их жителей", - сказал он.Также сенатор отметил, что Совет Федерации рассмотрит вопрос о вхождении ЛНР, ДНР, освобождённых территорий в первоочередном порядке."Существует категория законов, которые необходимо обсуждать и принимать в первоочередном порядке. Конечно же, эти вопросы к этой первоочередной категории относятся", - заявил он.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.

https://ria.ru/20220920/referendum-1818258332.html

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политика, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия