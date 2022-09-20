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Сенатор: СФ поддержит вхождение освобожденных регионов в состав России - РИА Новости, 20.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Сенатор: СФ поддержит вхождение освобожденных регионов в состав России
Сенатор: СФ поддержит вхождение освобожденных регионов в состав России - РИА Новости, 20.09.2022
Сенатор: СФ поддержит вхождение освобожденных регионов в состав России
Нет никаких сомнений в том, что Совет Федерации поддержит вхождение ДНР, ЛНР, освобождённых территорий в состав РФ, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T19:43
2022-09-20T19:51
специальная военная операция на украине
политика
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Нет никаких сомнений в том, что Совет Федерации поддержит вхождение ДНР, ЛНР, освобождённых территорий в состав РФ, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин."Я уверен, что Совет Федерации поддержит, в этом нет никаких сомнений. Совет Федерации - это палата регионов, их представителей, и мы в первую очередь заинтересованы в принятии в состав РФ новых регионов для защиты и поддержки их жителей", - сказал он.Также сенатор отметил, что Совет Федерации рассмотрит вопрос о вхождении ЛНР, ДНР, освобождённых территорий в первоочередном порядке."Существует категория законов, которые необходимо обсуждать и принимать в первоочередном порядке. Конечно же, эти вопросы к этой первоочередной категории относятся", - заявил он.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
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политика, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Политика, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия
19:43 20.09.2022 (обновлено: 19:51 20.09.2022)
 
Сенатор: СФ поддержит вхождение освобожденных регионов в состав России

Совфед рассмотрит вопрос о присоединении к России освобожденных областей в первую очередь

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкСенаторы на заседании Совета Федерации
Сенаторы на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенаторы на заседании Совета Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Нет никаких сомнений в том, что Совет Федерации поддержит вхождение ДНР, ЛНР, освобождённых территорий в состав РФ, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.
"Я уверен, что Совет Федерации поддержит, в этом нет никаких сомнений. Совет Федерации - это палата регионов, их представителей, и мы в первую очередь заинтересованы в принятии в состав РФ новых регионов для защиты и поддержки их жителей", - сказал он.
Также сенатор отметил, что Совет Федерации рассмотрит вопрос о вхождении ЛНР, ДНР, освобождённых территорий в первоочередном порядке.
"Существует категория законов, которые необходимо обсуждать и принимать в первоочередном порядке. Конечно же, эти вопросы к этой первоочередной категории относятся", - заявил он.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
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