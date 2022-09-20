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На референдуме в Херсонской области будут работать придомовые участки

На референдуме в Херсонской области будут работать придомовые участки - РИА Новости, 20.09.2022

На референдуме в Херсонской области будут работать придомовые участки

Голосование на референдуме в Херсонской области пройдет в течение пяти дней, будут работать обычные и придомовые участки, заявила РИА Новости глава... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T20:36

2022-09-20T20:36

2022-09-20T20:46

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

референдумы на освобожденных территориях

в мире

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Голосование на референдуме в Херсонской области пройдет в течение пяти дней, будут работать обычные и придомовые участки, заявила РИА Новости глава избирательной комиссии региона Марина Захарова.Референдум по вхождению Херсонской области в состав России запланирован на 23–27 сентября."Все необходимое технологическое оборудование для проведения референдума на территории Херсонской области есть: переносные ящики для голосования, кабинки, ширмы", – добавила Захарова.По ее словам, в Херсонской области не рассматривают возможность электронного голосования.Захарова сообщила, что сформированы восемь территориальных избирательных комиссий, 198 участковых, а также одна зарубежная.

https://ria.ru/20220920/referendum-1818146271.html

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херсонская область , россия, референдумы на освобожденных территориях, в мире