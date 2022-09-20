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На референдуме в Херсонской области будут работать придомовые участки - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/referendum-1818274857.html
На референдуме в Херсонской области будут работать придомовые участки
На референдуме в Херсонской области будут работать придомовые участки - РИА Новости, 20.09.2022
На референдуме в Херсонской области будут работать придомовые участки
Голосование на референдуме в Херсонской области пройдет в течение пяти дней, будут работать обычные и придомовые участки, заявила РИА Новости глава... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T20:36
2022-09-20T20:46
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
референдумы на освобожденных территориях
в мире
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Голосование на референдуме в Херсонской области пройдет в течение пяти дней, будут работать обычные и придомовые участки, заявила РИА Новости глава избирательной комиссии региона Марина Захарова.Референдум по вхождению Херсонской области в состав России запланирован на 23–27 сентября."Все необходимое технологическое оборудование для проведения референдума на территории Херсонской области есть: переносные ящики для голосования, кабинки, ширмы", – добавила Захарова.По ее словам, в Херсонской области не рассматривают возможность электронного голосования.Захарова сообщила, что сформированы восемь территориальных избирательных комиссий, 198 участковых, а также одна зарубежная.
https://ria.ru/20220920/referendum-1818146271.html
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херсонская область , россия, референдумы на освобожденных территориях, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Референдумы на освобожденных территориях, В мире
20:36 20.09.2022 (обновлено: 20:46 20.09.2022)
 
На референдуме в Херсонской области будут работать придомовые участки

Избирком Херсонской области: на референдуме будут работать придомовые участки

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкБилборд в Херсоне
Билборд в Херсоне - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Билборд в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Голосование на референдуме в Херсонской области пройдет в течение пяти дней, будут работать обычные и придомовые участки, заявила РИА Новости глава избирательной комиссии региона Марина Захарова.
Референдум по вхождению Херсонской области в состав России запланирован на 23–27 сентября.
"Всего будет пять дней голосования. Предусмотрено также придомовое голосование", – сказала Захарова.
"Все необходимое технологическое оборудование для проведения референдума на территории Херсонской области есть: переносные ящики для голосования, кабинки, ширмы", – добавила Захарова.
По ее словам, в Херсонской области не рассматривают возможность электронного голосования.
Захарова сообщила, что сформированы восемь территориальных избирательных комиссий, 198 участковых, а также одна зарубежная.
В Херсоне, на самой высокой точке города - телевышке, подняли гигантский триколор ко Дню флага России
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Жители Донбасса, Запорожской, Херсонской областей готовы идти на референдум
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияРеферендумы на освобожденных территорияхВ мире
 
 
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