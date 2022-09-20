https://ria.ru/20220920/putin-1818028878.html
Путин принимает верительные грамоты от послов иностранных государств
Путин принимает верительные грамоты от послов иностранных государств - РИА Новости, 20.09.2022
Путин принимает верительные грамоты от послов иностранных государств
Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты от послов иностранных государств. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:00
2022-09-20T12:00
2022-09-20T12:22
политика
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты от послов иностранных государств.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин принимает верительные грамоты от послов иностранных государств
LIVE: Путин принимает верительные грамоты от послов иностранных государств
2022-09-20T12:00
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PT23M22S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, видео
Политика, Владимир Путин, Россия
Путин принимает верительные грамоты от послов иностранных государств
Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты от послов иностранных государств.
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PT23M22S
12:00 20.09.2022 (обновлено: 12:22 20.09.2022)
Путин принимает верительные грамоты от послов иностранных государств
Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты от послов иностранных государств.