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Путин принимает верительные грамоты от послов иностранных государств - РИА Новости, 20.09.2022
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Путин принимает верительные грамоты от послов иностранных государств
Путин принимает верительные грамоты от послов иностранных государств - РИА Новости, 20.09.2022
Путин принимает верительные грамоты от послов иностранных государств
Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты от послов иностранных государств. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:00
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политика
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты от послов иностранных государств.
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LIVE: Путин принимает верительные грамоты от послов иностранных государств
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политика, владимир путин, россия, видео
Политика, Владимир Путин, Россия
Путин принимает верительные грамоты от послов иностранных государств
Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты от послов иностранных государств.
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12:00 20.09.2022 (обновлено: 12:22 20.09.2022)
 

Путин принимает верительные грамоты от послов иностранных государств

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты от послов иностранных государств.
 
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