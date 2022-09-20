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В Госдуму внесли поправки о наказании за уничтожение оружия в военное время - РИА Новости, 20.09.2022
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В Госдуму внесли поправки о наказании за уничтожение оружия в военное время
В Госдуму внесли поправки о наказании за уничтожение оружия в военное время - РИА Новости, 20.09.2022
В Госдуму внесли поправки о наказании за уничтожение оружия в военное время
Депутаты Госдумы от всех фракций и сенаторы подготовили поправки в Уголовный кодекс РФ, предлагающие ввести ответственность до пяти лет лишения свободы за... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:28
2022-09-20T13:28
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от всех фракций и сенаторы подготовили поправки в Уголовный кодекс РФ, предлагающие ввести ответственность до пяти лет лишения свободы за уничтожение или повреждение по неосторожности оружия и военной техники в период военного времени, документ с поправками доступен в электронной думской базе.Парламентарии предлагают дополнить статью 347 УК РФ пунктом об ответственности за уничтожение или повреждение по неосторожности оружия, боеприпасов или предметов военной техники, повлекшие тяжкие последствия. Такие деяния в "период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет".Также поправками предлагается ввести понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт".
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
13:28 20.09.2022
 
В Госдуму внесли поправки о наказании за уничтожение оружия в военное время

Поправки в УК предлагают до пяти лет лишения свободы за уничтожение оружия в военное время

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий возле КПП "Васильевка" в Запорожской области
Российский военнослужащий возле КПП Васильевка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий возле КПП "Васильевка" в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от всех фракций и сенаторы подготовили поправки в Уголовный кодекс РФ, предлагающие ввести ответственность до пяти лет лишения свободы за уничтожение или повреждение по неосторожности оружия и военной техники в период военного времени, документ с поправками доступен в электронной думской базе.
Парламентарии предлагают дополнить статью 347 УК РФ пунктом об ответственности за уничтожение или повреждение по неосторожности оружия, боеприпасов или предметов военной техники, повлекшие тяжкие последствия. Такие деяния в "период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет".
Также поправками предлагается ввести понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт".
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В Думу внесли поправки о наказании за преступления в военное время
 
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