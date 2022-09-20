https://ria.ru/20220920/popravki-1818119471.html

В Госдуму внесли поправки о наказании за уничтожение оружия в военное время

В Госдуму внесли поправки о наказании за уничтожение оружия в военное время - РИА Новости, 20.09.2022

В Госдуму внесли поправки о наказании за уничтожение оружия в военное время

Депутаты Госдумы от всех фракций и сенаторы подготовили поправки в Уголовный кодекс РФ, предлагающие ввести ответственность до пяти лет лишения свободы за... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:28

2022-09-20T13:28

2022-09-20T13:28

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от всех фракций и сенаторы подготовили поправки в Уголовный кодекс РФ, предлагающие ввести ответственность до пяти лет лишения свободы за уничтожение или повреждение по неосторожности оружия и военной техники в период военного времени, документ с поправками доступен в электронной думской базе.Парламентарии предлагают дополнить статью 347 УК РФ пунктом об ответственности за уничтожение или повреждение по неосторожности оружия, боеприпасов или предметов военной техники, повлекшие тяжкие последствия. Такие деяния в "период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет".Также поправками предлагается ввести понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт".

https://ria.ru/20220920/amendment-1818111870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, госдума рф, общество