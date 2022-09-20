https://ria.ru/20220920/pogoda-1818025182.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 20.09.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T07:53

2022-09-20T07:53

2022-09-20T07:53

общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха в Москве плюс 13-15 градусов, в Подмосковье от 11 до 16 градусов тепла", - сообщил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-западным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба.

https://radiosputnik.ria.ru/20220919/moskva-1817841105.html

москва

московская область (подмосковье)

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва, московская область (подмосковье)