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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 20.09.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 20.09.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T07:53
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общество
москва
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха в Москве плюс 13-15 градусов, в Подмосковье от 11 до 16 градусов тепла", - сообщил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-западным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье)
07:53 20.09.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик Леус пообещал москвичам во вторник кратковременные дожди и до плюс 15 градусов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкАвтомобиль на дороге во время сильного дождя в Москве
Автомобиль на дороге во время сильного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль на дороге во время сильного дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха в Москве плюс 13-15 градусов, в Подмосковье от 11 до 16 градусов тепла", - сообщил Леус.
Синоптик также отметил, что ветер будет юго-западным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба.

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