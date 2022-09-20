https://ria.ru/20220920/podrazdeleniya-1818143918.html

ВС России поразили 49 украинских артиллерийских подразделений за сутки

ВС России поразили 49 украинских артиллерийских подразделений за сутки - РИА Новости, 20.09.2022

ВС России поразили 49 украинских артиллерийских подразделений за сутки

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 49 артиллерийских подразделений украинских военных, живую силу и военную технику в 142... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:24

2022-09-20T14:24

2022-09-20T14:24

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 49 артиллерийских подразделений украинских военных, живую силу и военную технику в 142 районах, уничтожили пять складов боеприпасов в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Долина, Татьяновка, Артёмовск Донецкой Народной Республики, Лежино, Кирово Запорожской области, Березнеговатое Николаевской области, а также 49 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142 районах", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным Минобороны РФ, уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Северск, Катериновка, Доброволье ДНР, Брагиновка Днепропетровской области и Степное Запорожской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины