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ВС России поразили 49 украинских артиллерийских подразделений за сутки - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/podrazdeleniya-1818143918.html
ВС России поразили 49 украинских артиллерийских подразделений за сутки
ВС России поразили 49 украинских артиллерийских подразделений за сутки - РИА Новости, 20.09.2022
ВС России поразили 49 украинских артиллерийских подразделений за сутки
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 49 артиллерийских подразделений украинских военных, живую силу и военную технику в 142... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:24
2022-09-20T14:24
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 49 артиллерийских подразделений украинских военных, живую силу и военную технику в 142 районах, уничтожили пять складов боеприпасов в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Долина, Татьяновка, Артёмовск Донецкой Народной Республики, Лежино, Кирово Запорожской области, Березнеговатое Николаевской области, а также 49 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142 районах", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным Минобороны РФ, уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Северск, Катериновка, Доброволье ДНР, Брагиновка Днепропетровской области и Степное Запорожской области.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:24 20.09.2022
 
ВС России поразили 49 украинских артиллерийских подразделений за сутки

Минобороны: ВС России поразили 49 украинских артиллерийских подразделений за сутки

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 49 артиллерийских подразделений украинских военных, живую силу и военную технику в 142 районах, уничтожили пять складов боеприпасов в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Долина, Татьяновка, Артёмовск Донецкой Народной Республики, Лежино, Кирово Запорожской области, Березнеговатое Николаевской области, а также 49 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142 районах", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным Минобороны РФ, уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Северск, Катериновка, Доброволье ДНР, Брагиновка Днепропетровской области и Степное Запорожской области.

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