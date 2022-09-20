ВС России поразили 49 украинских артиллерийских подразделений за сутки
Минобороны: ВС России поразили 49 украинских артиллерийских подразделений за сутки
© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 49 артиллерийских подразделений украинских военных, живую силу и военную технику в 142 районах, уничтожили пять складов боеприпасов в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Долина, Татьяновка, Артёмовск Донецкой Народной Республики, Лежино, Кирово Запорожской области, Березнеговатое Николаевской области, а также 49 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142 районах", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным Минобороны РФ, уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Северск, Катериновка, Доброволье ДНР, Брагиновка Днепропетровской области и Степное Запорожской области.