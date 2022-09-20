https://ria.ru/20220920/podmoskove-1818045472.html
В Подмосковье при падении деревьев повреждения получили 50 автомобилей
В Подмосковье при падении деревьев повреждения получили 50 автомобилей - РИА Новости, 20.09.2022
В Подмосковье при падении деревьев повреждения получили 50 автомобилей
Пятьдесят автомобилей получили повреждения при падении 150 деревьев почти в 40 городских округах Московской области из-за сильных порывов ветра, рассказал РИА... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T09:50
2022-09-20T09:50
2022-09-20T09:50
происшествия
московская область (подмосковье)
люберцы
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пятьдесят автомобилей получили повреждения при падении 150 деревьев почти в 40 городских округах Московской области из-за сильных порывов ветра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось о двух пострадавших женщинах при падении дерева в Люберцах."По состоянию на 07.45, в 37 городских округах зарегистрировано падение 150 деревьев", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что упавшие деревья повредили 50 автомобилей в 19 городских округах.Собеседник агентства отметил, что аэропорты Московской области работают в штатном режиме. Задержек и отмены на прилет и вылет воздушных судов по погодным условиям нет.
https://ria.ru/20220920/veter-1818044512.html
https://realty.ria.ru/20220919/krovli-1817913732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), люберцы
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Люберцы
В Подмосковье при падении деревьев повреждения получили 50 автомобилей
В Подмосковье при падении 150 деревьев из-за ветра повреждения получили 50 автомобилей