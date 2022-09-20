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Глава администрации Херсонской области Сальдо обратился к Путину - РИА Новости, 20.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/podderzhka-1818277746.html
Глава администрации Херсонской области Сальдо обратился к Путину
Глава администрации Херсонской области Сальдо обратился к Путину - РИА Новости, 20.09.2022
Глава администрации Херсонской области Сальдо обратился к Путину
Власти Херсонской области призвали президента России Владимира Путина по итогам волеизъявления поддержать выбор жителей области о самоопределении и вхождении в... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T20:51
2022-09-20T21:03
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
владимир путин
в мире
референдумы на освобожденных территориях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Власти Херсонской области призвали президента России Владимира Путина по итогам волеизъявления поддержать выбор жителей области о самоопределении и вхождении в состав РФ, говорится в обращении главы администрации области Владимира Сальдо, опубликованном в Telegram-канале администрации."От имени общественности и жителей Херсонской области, осознавая многовековую историческую и неразрывную связь с многонациональным народом Российской Федерации, с целью определения международной правосубъектности, просим Вас, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, при принятии решения на референдуме поддержать выбор жителей Херсонской области о самоопределении и вхождении в состав Российской Федерации", - отмечается в обращении в Telegram-канале администрации.
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херсонская область , россия, владимир сальдо, владимир путин, в мире, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Владимир Путин, В мире, Референдумы на освобожденных территориях
20:51 20.09.2022 (обновлено: 21:03 20.09.2022)
 
Глава администрации Херсонской области Сальдо обратился к Путину

Глава ВГА Херсонской области Сальдо обратился к Путину за поддержкой итогов референдума

© Фото : @saldo_team / TelegramГлава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Фото : @saldo_team / Telegram
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Власти Херсонской области призвали президента России Владимира Путина по итогам волеизъявления поддержать выбор жителей области о самоопределении и вхождении в состав РФ, говорится в обращении главы администрации области Владимира Сальдо, опубликованном в Telegram-канале администрации.
"От имени общественности и жителей Херсонской области, осознавая многовековую историческую и неразрывную связь с многонациональным народом Российской Федерации, с целью определения международной правосубъектности, просим Вас, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, при принятии решения на референдуме поддержать выбор жителей Херсонской области о самоопределении и вхождении в состав Российской Федерации", - отмечается в обращении в Telegram-канале администрации.

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