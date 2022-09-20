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Глава администрации Херсонской области Сальдо обратился к Путину

Глава администрации Херсонской области Сальдо обратился к Путину - РИА Новости, 20.09.2022

Глава администрации Херсонской области Сальдо обратился к Путину

Власти Херсонской области призвали президента России Владимира Путина по итогам волеизъявления поддержать выбор жителей области о самоопределении и вхождении в... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T20:51

2022-09-20T20:51

2022-09-20T21:03

специальная военная операция на украине

херсонская область

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владимир путин

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референдумы на освобожденных территориях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Власти Херсонской области призвали президента России Владимира Путина по итогам волеизъявления поддержать выбор жителей области о самоопределении и вхождении в состав РФ, говорится в обращении главы администрации области Владимира Сальдо, опубликованном в Telegram-канале администрации."От имени общественности и жителей Херсонской области, осознавая многовековую историческую и неразрывную связь с многонациональным народом Российской Федерации, с целью определения международной правосубъектности, просим Вас, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, при принятии решения на референдуме поддержать выбор жителей Херсонской области о самоопределении и вхождении в состав Российской Федерации", - отмечается в обращении в Telegram-канале администрации.

https://ria.ru/20220920/referendum-1818258332.html

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