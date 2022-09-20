https://ria.ru/20220920/podderzhka-1818277746.html
Глава администрации Херсонской области Сальдо обратился к Путину
Глава администрации Херсонской области Сальдо обратился к Путину - РИА Новости, 20.09.2022
Глава администрации Херсонской области Сальдо обратился к Путину
Власти Херсонской области призвали президента России Владимира Путина по итогам волеизъявления поддержать выбор жителей области о самоопределении и вхождении в... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T20:51
2022-09-20T20:51
2022-09-20T21:03
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
владимир путин
в мире
референдумы на освобожденных территориях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792978098_0:100:1337:852_1920x0_80_0_0_fd99e974468d6004f1a567cf2b949b8f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Власти Херсонской области призвали президента России Владимира Путина по итогам волеизъявления поддержать выбор жителей области о самоопределении и вхождении в состав РФ, говорится в обращении главы администрации области Владимира Сальдо, опубликованном в Telegram-канале администрации."От имени общественности и жителей Херсонской области, осознавая многовековую историческую и неразрывную связь с многонациональным народом Российской Федерации, с целью определения международной правосубъектности, просим Вас, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, при принятии решения на референдуме поддержать выбор жителей Херсонской области о самоопределении и вхождении в состав Российской Федерации", - отмечается в обращении в Telegram-канале администрации.
https://ria.ru/20220920/referendum-1818258332.html
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792978098_0:0:1337:1004_1920x0_80_0_0_e442db54b4a99c3fdc64e1ea7cbe5983.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, владимир сальдо, владимир путин, в мире, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Владимир Путин, В мире, Референдумы на освобожденных территориях
20:51 20.09.2022 (обновлено: 21:03 20.09.2022)
Глава администрации Херсонской области Сальдо обратился к Путину
Глава ВГА Херсонской области Сальдо обратился к Путину за поддержкой итогов референдума