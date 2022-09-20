https://ria.ru/20220920/pasechnik-1818227331.html

ЛНР попросит Путина как можно быстрее принять решение после референдума

ЛНР попросит Путина как можно быстрее принять решение после референдума - РИА Новости, 20.09.2022

ЛНР попросит Путина как можно быстрее принять решение после референдума

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что обязательно обратится к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой как можно быстрее принять... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:29

2022-09-20T17:29

2022-09-20T17:33

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

референдум в донбассе

владимир путин

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что обязательно обратится к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой как можно быстрее принять решение о вхождении ЛНР в состав РФ по итогам референдума."Я обязательно обращусь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину как можно быстрее принять решение о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации по итогам референдума", - написал Пасечник в Telegram.Он призвал жителей республики сказать "да" на референдуме, который состоится 23-27 сентября. "Я горжусь республикой, я горжусь нашим народом, и мы идем на референдум", - заявил глава ЛНР.

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, референдум в донбассе, владимир путин, леонид пасечник