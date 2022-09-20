https://ria.ru/20220920/pasechnik-1818227331.html
ЛНР попросит Путина как можно быстрее принять решение после референдума
ЛНР попросит Путина как можно быстрее принять решение после референдума - РИА Новости, 20.09.2022
ЛНР попросит Путина как можно быстрее принять решение после референдума
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что обязательно обратится к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой как можно быстрее принять... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:29
2022-09-20T17:29
2022-09-20T17:33
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
референдум в донбассе
владимир путин
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что обязательно обратится к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой как можно быстрее принять решение о вхождении ЛНР в состав РФ по итогам референдума."Я обязательно обращусь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину как можно быстрее принять решение о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации по итогам референдума", - написал Пасечник в Telegram.Он призвал жителей республики сказать "да" на референдуме, который состоится 23-27 сентября. "Я горжусь республикой, я горжусь нашим народом, и мы идем на референдум", - заявил глава ЛНР.
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, референдум в донбассе, владимир путин, леонид пасечник
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Владимир Путин, Леонид Пасечник
17:29 20.09.2022 (обновлено: 17:33 20.09.2022)
ЛНР попросит Путина как можно быстрее принять решение после референдума
Глава ЛНР Пасечник попросит Путина как можно быстрее принять решение по итогам референдума