https://ria.ru/20220920/muzyka-1818125455.html

Warner Music после ухода из России пыталась остаться в стране

Warner Music после ухода из России пыталась остаться в стране - РИА Новости, 20.09.2022

Warner Music после ухода из России пыталась остаться в стране

Руководство российских подразделений американской звукозаписывающей компании Warner Music продолжает попытки заключить сделки с артистами, несмотря на... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:46

2022-09-20T13:46

2022-09-20T13:46

шоубиз

технологии

россия

украина

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Руководство российских подразделений американской звукозаписывающей компании Warner Music продолжает попытки заключить сделки с артистами, несмотря на приостановку бизнеса после начала специальной военной операции на Украине, сообщает британская газета Guardian.Его направил в апреле один из топ-менеджеров ADA Russia – подразделения Warner Music в России.Как отмечает издание, письмо противоречит заявлению Warner Music о приостановке деятельности в России. Неназванный представитель Warner Music заявил изданию, что компания расследует произошедшее.Кроме того, газета получила информацию, что российское подразделение французского лейбла звукозаписи Believe после приостановки деятельности в России продолжает попытки заключить сделки с артистами.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В связи с этим десятки иностранных компаний приостановили свою деятельность в стране.

https://ria.ru/20150325/1054430378.html

россия

украина

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

технологии, россия, украина