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Warner Music после ухода из России пыталась остаться в стране
Warner Music после ухода из России пыталась остаться в стране - РИА Новости, 20.09.2022
Warner Music после ухода из России пыталась остаться в стране
Руководство российских подразделений американской звукозаписывающей компании Warner Music продолжает попытки заключить сделки с артистами, несмотря на... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:46
2022-09-20T13:46
2022-09-20T13:46
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Руководство российских подразделений американской звукозаписывающей компании Warner Music продолжает попытки заключить сделки с артистами, несмотря на приостановку бизнеса после начала специальной военной операции на Украине, сообщает британская газета Guardian.Его направил в апреле один из топ-менеджеров ADA Russia – подразделения Warner Music в России.Как отмечает издание, письмо противоречит заявлению Warner Music о приостановке деятельности в России. Неназванный представитель Warner Music заявил изданию, что компания расследует произошедшее.Кроме того, газета получила информацию, что российское подразделение французского лейбла звукозаписи Believe после приостановки деятельности в России продолжает попытки заключить сделки с артистами.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В связи с этим десятки иностранных компаний приостановили свою деятельность в стране.
https://ria.ru/20150325/1054430378.html
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РИА Новости
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технологии, россия, украина
Шоубиз, Технологии, Россия, Украина
Warner Music после ухода из России пыталась остаться в стране
Warner Music пыталась заключать сделки в России после приостановки бизнеса
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Руководство российских подразделений американской звукозаписывающей компании Warner Music продолжает попытки заключить сделки с артистами, несмотря на приостановку бизнеса после начала специальной военной операции на Украине, сообщает британская газета Guardian.
"Я хотел бы отметить, что наши показатели потокового вещания намного выше, мы также можем выпускать виниловые релизы и предлагаем продвинутую аналитику... Все готово, и мы хотели бы продемонстрировать это на примерах. Мы хотели бы встретиться с вами и лично обсудить все возможности, а также наше потенциальное сотрудничество", – цитирует издание электронное письмо, попавшее в распоряжении газеты.
Его направил в апреле один из топ-менеджеров ADA Russia – подразделения Warner Music в России.
Как отмечает издание, письмо противоречит заявлению Warner Music о приостановке деятельности в России. Неназванный представитель Warner Music заявил изданию, что компания расследует произошедшее.
Кроме того, газета получила информацию, что российское подразделение французского лейбла звукозаписи Believe после приостановки деятельности в России продолжает попытки заключить сделки с артистами.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В связи с этим десятки иностранных компаний приостановили свою деятельность в стране.