16:03 20.09.2022 (обновлено: 16:39 20.09.2022)
Падение индекса Мосбиржи во вторник достигало 10,5 процента
Индекс Мосбиржи опустился до 2171,92 пункта впервые с 16 августа
Биржевые графики. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Индекс Мосбиржи временно падал на 10,5 процента до отметки 2171,92 пункта, достигнув минимума с 16 августа, следует из данных торговой площадки.
Около 15.10 мск падение индекса биржи составляло 10,64 процента. Акции "Газпрома" примерно в это же время проседали на 18 процентов.
При этом ситуация отличалась крайней волатильностью, и уже к 15.25 мск индекс Мосбиржи падал лишь на 5,14 процента, до 2305,71 пункта. Акции Сбербанка теряли около 5,24 процента, "Газпрома" — 5,2 процента.
Несмотря на ситуацию на бирже, курс рубля остается стабильным. Российская валюта слегка теряет против доллара и немного прибавляет к евро, удерживаясь около ключевого уровня в 60 рублей.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.05 мск повышался на 4 копейки, до 60,20 рубля, евро — снижался на 12 копеек, до 60,04 рубля.
По мнению инвестиционного стратега УК "Арикапитал" Сергея Суверова, на падение рынка акций повлияли политические причины, но они не значимы для курса рубля.
"Политические причины падения рынка акций слабо влияют на валютные торги, а возможные изъятия в бюджет почти 3 триллионов рублей – даже позитив для рубля. При этом у российской валюты за спиной по-прежнему сильные факторы в виде высокого торгового профицита, сохраняющихся валютных ограничений и приближающегося сентябрьского пика уплаты налогов", — объяснил специалист.
Во вторник стало известно, что с 23 по 27 сентября пройдут референдумы по воссоединению ДНР, ЛНР и Херсонской области с Россией. Планируют голосование на освобожденной территории и в Запорожской области. И сегодня же Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, вводящие ответственность за дезертирство в период венного времени, мародерство, уничтожение оружия и военной техники, сдачу в плен.
Кроме того, "Коммерсант" со ссылкой на источники написал, что правительство России рассматривает повышение налогов для сырьевых экспортеров. Благодаря этой инициативе кабмин рассчитывает получить в бюджет почти 3 триллиона рублей за три года только от нефтегазовых компаний.
Кроме того, "Коммерсант" со ссылкой на источники написал, что правительство России рассматривает повышение налогов для сырьевых экспортеров. Благодаря этой инициативе кабмин рассчитывает получить в бюджет почти 3 триллиона рублей за три года только от нефтегазовых компаний.