https://ria.ru/20220920/kosmos-1818200526.html
Космонавты Прокопьев и Петелин рассказали, какие талисманы возьмут на МКС
Космонавты Прокопьев и Петелин рассказали, какие талисманы возьмут на МКС - РИА Новости, 20.09.2022
Космонавты Прокопьев и Петелин рассказали, какие талисманы возьмут на МКС
Российский космонавт Сергей Прокопьев сообщил, что возьмёт с собой в полет украшения дочери и крестик внука, чтобы они напоминали ему о семье в ходе работы на... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:32
2022-09-20T16:32
2022-09-20T16:32
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БАЙКОНУР, 20 сен - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Прокопьев сообщил, что возьмёт с собой в полет украшения дочери и крестик внука, чтобы они напоминали ему о семье в ходе работы на Международной космической станции."В первую очередь, это украшения дочери и крестик внука, это те вещи, которые будут согревать мне сердце", - сказал Прокопьев на предполетной пресс-конференции.Он уточнил, что обычно экипажи берут с собой на МКС личные вещи, фотографии друзей и близких.Его коллега по экипажу Дмитрий Петелин решил взять с собой рисунки старшей дочери, а также некий талисман, с которым его дед прошёл Великую Отечественную войну.Американский астронавт Фрэнк Рубио возьмёт с собой фотографии, напоминающие о Земле, и несколько мелочей от своих детей, которые "станут хорошим подарком" по возвращении домой.Прокопьев рассказал, что сейчас на станции уже начались эксперименты с 3D-принтером, но основная работа ляжет на его экипаж. Первые результаты будут доставлены на Землю экипажем корабля "Союз МС-21", возвращение которого с МКС запланировано на 29 сентября.Прокопьев родился 19 февраля 1975 года. Дедушкой он стал в 2021 году.Старт корабля "Союз МС-22" намечен на 21 сентября на ракете "Союз-2.1а" с Байконура. Полет к МКС займёт чуть более трех часов, их миссия на орбите должна продлиться 188 дней.
https://ria.ru/20220904/mks-1814313985.html
https://ria.ru/20220902/mks-1814164019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, земля, байконур (город), международная космическая станция (мкс), мс-21
Космос - РИА Наука, Земля, Байконур (город), Международная космическая станция (МКС), МС-21
Космонавты Прокопьев и Петелин рассказали, какие талисманы возьмут на МКС
Прокопьев возьмет на МКС крестик внука, Петелин — талисман деда
БАЙКОНУР, 20 сен - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Прокопьев сообщил, что возьмёт с собой в полет украшения дочери и крестик внука, чтобы они напоминали ему о семье в ходе работы на Международной космической станции.
"В первую очередь, это украшения дочери и крестик внука, это те вещи, которые будут согревать мне сердце", - сказал Прокопьев на предполетной пресс-конференции.
Он уточнил, что обычно экипажи берут с собой на МКС личные вещи, фотографии друзей и близких.
Его коллега по экипажу Дмитрий Петелин решил взять с собой рисунки старшей дочери, а также некий талисман, с которым его дед прошёл Великую Отечественную войну.
Американский астронавт Фрэнк Рубио возьмёт с собой фотографии, напоминающие о Земле, и несколько мелочей от своих детей, которые "станут хорошим подарком" по возвращении домой.
Прокопьев рассказал, что сейчас на станции уже начались эксперименты с 3D-принтером, но основная работа ляжет на его экипаж. Первые результаты будут доставлены на Землю
экипажем корабля "Союз МС-21
", возвращение которого с МКС запланировано на 29 сентября.
Прокопьев родился 19 февраля 1975 года. Дедушкой он стал в 2021 году.
Старт корабля "Союз МС-22" намечен на 21 сентября на ракете "Союз-2.1а" с Байконура
. Полет к МКС займёт чуть более трех часов, их миссия на орбите должна продлиться 188 дней.