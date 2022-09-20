https://ria.ru/20220920/kosmos-1818200526.html

Космонавты Прокопьев и Петелин рассказали, какие талисманы возьмут на МКС

Космонавты Прокопьев и Петелин рассказали, какие талисманы возьмут на МКС - РИА Новости, 20.09.2022

Космонавты Прокопьев и Петелин рассказали, какие талисманы возьмут на МКС

Российский космонавт Сергей Прокопьев сообщил, что возьмёт с собой в полет украшения дочери и крестик внука, чтобы они напоминали ему о семье в ходе работы на... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:32

2022-09-20T16:32

2022-09-20T16:32

космос - риа наука

земля

байконур (город)

международная космическая станция (мкс)

мс-21

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БАЙКОНУР, 20 сен - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Прокопьев сообщил, что возьмёт с собой в полет украшения дочери и крестик внука, чтобы они напоминали ему о семье в ходе работы на Международной космической станции."В первую очередь, это украшения дочери и крестик внука, это те вещи, которые будут согревать мне сердце", - сказал Прокопьев на предполетной пресс-конференции.Он уточнил, что обычно экипажи берут с собой на МКС личные вещи, фотографии друзей и близких.Его коллега по экипажу Дмитрий Петелин решил взять с собой рисунки старшей дочери, а также некий талисман, с которым его дед прошёл Великую Отечественную войну.Американский астронавт Фрэнк Рубио возьмёт с собой фотографии, напоминающие о Земле, и несколько мелочей от своих детей, которые "станут хорошим подарком" по возвращении домой.Прокопьев рассказал, что сейчас на станции уже начались эксперименты с 3D-принтером, но основная работа ляжет на его экипаж. Первые результаты будут доставлены на Землю экипажем корабля "Союз МС-21", возвращение которого с МКС запланировано на 29 сентября.Прокопьев родился 19 февраля 1975 года. Дедушкой он стал в 2021 году.Старт корабля "Союз МС-22" намечен на 21 сентября на ракете "Союз-2.1а" с Байконура. Полет к МКС займёт чуть более трех часов, их миссия на орбите должна продлиться 188 дней.

https://ria.ru/20220904/mks-1814313985.html

https://ria.ru/20220902/mks-1814164019.html

земля

байконур (город)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, байконур (город), международная космическая станция (мкс), мс-21