https://ria.ru/20220920/kirgiziya-1818050386.html
В Бишкеке рассказали об обстановке на киргизско-таджикской границе
В Бишкеке рассказали об обстановке на киргизско-таджикской границе - РИА Новости, 20.09.2022
В Бишкеке рассказали об обстановке на киргизско-таджикской границе
Обстановка на киргизско-таджикской границе, где в конце прошлой недели произошел конфликт, относительно стабильная, сообщили РИА Новости во вторник в... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T10:13
2022-09-20T10:13
2022-09-20T10:13
в мире
киргизия
таджикистан
бишкек
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 20 сен - РИА Новости. Обстановка на киргизско-таджикской границе, где в конце прошлой недели произошел конфликт, относительно стабильная, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-центре погранслужбы госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии."Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы относительно стабильная. Ночь прошла спокойно и без происшествий", - заявил представитель пресс-центра.По его словам, по итогам переговоров между делегациями Киргизии и Таджикистана рабочие комиссии сторон "продолжат проведение мероприятий по деэскалации обстановки и проверке исполнения ранних договоренностей об отводе дополнительных сил и средств от линии государственной границы в места их постоянной дислокации"."Подразделения пограничной службы ГКНБ, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке госграницы, продолжают нести службу в усиленном режиме", - уточнили в ведомстве.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 183 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.
https://ria.ru/20220919/kirgiziya-1817820870.html
https://ria.ru/20220919/tadzhikistan-1817871805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, бишкек, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Киргизия, Таджикистан, Бишкек, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
В Бишкеке рассказали об обстановке на киргизско-таджикской границе
Погранслужба Киргизии: обстановка на киргизско-таджикской границе стабилизировалась
БИШКЕК, 20 сен - РИА Новости. Обстановка на киргизско-таджикской границе, где в конце прошлой недели произошел конфликт, относительно стабильная, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-центре погранслужбы госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.
"Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы относительно стабильная. Ночь прошла спокойно и без происшествий", - заявил представитель пресс-центра.
По его словам, по итогам переговоров между делегациями Киргизии и Таджикистана
рабочие комиссии сторон "продолжат проведение мероприятий по деэскалации обстановки и проверке исполнения ранних договоренностей об отводе дополнительных сил и средств от линии государственной границы в места их постоянной дислокации".
"Подразделения пограничной службы ГКНБ, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке госграницы, продолжают нести службу в усиленном режиме", - уточнили в ведомстве.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.
Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 183 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.