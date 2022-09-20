Рейтинг@Mail.ru
Липецкие власти вместе с Россетями будут выявлять хищения электричества - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220920/khischeniya-1818069636.html
Липецкие власти вместе с Россетями будут выявлять хищения электричества
Липецкие власти вместе с Россетями будут выявлять хищения электричества - РИА Новости, 20.09.2022
Липецкие власти вместе с Россетями будут выявлять хищения электричества
Процесс предупреждения хищений электроэнергии требует активных совместных действий и его необходимо сделать максимально прозрачным, заявил губернатор региона... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T11:20
2022-09-20T11:20
липецкая область
россети
игорь артамонов
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173064_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_8bfa0691a638ad4ea82cc9b543cf470a.jpg
ЛИПЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Процесс предупреждения хищений электроэнергии требует активных совместных действий и его необходимо сделать максимально прозрачным, заявил губернатор региона Игорь Артамонов по итогам встречи с генеральным директором ПАО "Россети Центр" Игорем Маковским.Артамонов отметил, что на встрече обсуждались вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду и выявления неучтённого потребления электроэнергии у юридических лиц."Открытое обсуждение ситуации с хищениями энергоресурсов позволит, в первую очередь, защитить интересы добросовестных потребителей, а также создать условия для развития бизнеса", – сказал Артамонов.Со своей стороны глава энергокомпании сообщил, что "Россети" выполняют свои основные задачи по обеспечению безаварийной работы электросетевого комплекса, а также проводит весь спектр мероприятий по недопущению увеличения потерь электроэнергии."В настоящее время в Липецкой области мы реализуем проект по установке более сорока тысяч приборов учета нового образца. Это позволит предотвратить недоучет электроэнергии и предоставить потребителям полный функционал интеллектуальной системы учета", – сказал Маковский, слова которого цитирует пресс-служба правительства Липецкой области.
https://ria.ru/20220916/investitsii-1817184553.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173064_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_229e908fdc37bc9c7b969481c4948220.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россети, игорь артамонов, жкх
Липецкая область, Россети, Игорь Артамонов, ЖКХ
11:20 20.09.2022
 

Липецкие власти вместе с Россетями будут выявлять хищения электричества

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Процесс предупреждения хищений электроэнергии требует активных совместных действий и его необходимо сделать максимально прозрачным, заявил губернатор региона Игорь Артамонов по итогам встречи с генеральным директором ПАО "Россети Центр" Игорем Маковским.
Артамонов отметил, что на встрече обсуждались вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду и выявления неучтённого потребления электроэнергии у юридических лиц.
"Открытое обсуждение ситуации с хищениями энергоресурсов позволит, в первую очередь, защитить интересы добросовестных потребителей, а также создать условия для развития бизнеса", – сказал Артамонов.
Со своей стороны глава энергокомпании сообщил, что "Россети" выполняют свои основные задачи по обеспечению безаварийной работы электросетевого комплекса, а также проводит весь спектр мероприятий по недопущению увеличения потерь электроэнергии.
"В настоящее время в Липецкой области мы реализуем проект по установке более сорока тысяч приборов учета нового образца. Это позволит предотвратить недоучет электроэнергии и предоставить потребителям полный функционал интеллектуальной системы учета", – сказал Маковский, слова которого цитирует пресс-служба правительства Липецкой области.

Читайте также:

 
Липецкая областьРоссетиИгорь АртамоновЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала