https://ria.ru/20220920/khischeniya-1818069636.html

Липецкие власти вместе с Россетями будут выявлять хищения электричества

Липецкие власти вместе с Россетями будут выявлять хищения электричества - РИА Новости, 20.09.2022

Липецкие власти вместе с Россетями будут выявлять хищения электричества

Процесс предупреждения хищений электроэнергии требует активных совместных действий и его необходимо сделать максимально прозрачным, заявил губернатор региона... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T11:20

2022-09-20T11:20

2022-09-20T11:20

липецкая область

россети

игорь артамонов

жкх

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ЛИПЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Процесс предупреждения хищений электроэнергии требует активных совместных действий и его необходимо сделать максимально прозрачным, заявил губернатор региона Игорь Артамонов по итогам встречи с генеральным директором ПАО "Россети Центр" Игорем Маковским.Артамонов отметил, что на встрече обсуждались вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду и выявления неучтённого потребления электроэнергии у юридических лиц."Открытое обсуждение ситуации с хищениями энергоресурсов позволит, в первую очередь, защитить интересы добросовестных потребителей, а также создать условия для развития бизнеса", – сказал Артамонов.Со своей стороны глава энергокомпании сообщил, что "Россети" выполняют свои основные задачи по обеспечению безаварийной работы электросетевого комплекса, а также проводит весь спектр мероприятий по недопущению увеличения потерь электроэнергии."В настоящее время в Липецкой области мы реализуем проект по установке более сорока тысяч приборов учета нового образца. Это позволит предотвратить недоучет электроэнергии и предоставить потребителям полный функционал интеллектуальной системы учета", – сказал Маковский, слова которого цитирует пресс-служба правительства Липецкой области.

https://ria.ru/20220916/investitsii-1817184553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россети, игорь артамонов, жкх