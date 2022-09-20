https://ria.ru/20220920/khischeniya-1818069636.html
Липецкие власти вместе с Россетями будут выявлять хищения электричества
Липецкие власти вместе с Россетями будут выявлять хищения электричества - РИА Новости, 20.09.2022
Липецкие власти вместе с Россетями будут выявлять хищения электричества
Процесс предупреждения хищений электроэнергии требует активных совместных действий и его необходимо сделать максимально прозрачным, заявил губернатор региона... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T11:20
2022-09-20T11:20
2022-09-20T11:20
липецкая область
россети
игорь артамонов
жкх
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ЛИПЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Процесс предупреждения хищений электроэнергии требует активных совместных действий и его необходимо сделать максимально прозрачным, заявил губернатор региона Игорь Артамонов по итогам встречи с генеральным директором ПАО "Россети Центр" Игорем Маковским.Артамонов отметил, что на встрече обсуждались вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду и выявления неучтённого потребления электроэнергии у юридических лиц."Открытое обсуждение ситуации с хищениями энергоресурсов позволит, в первую очередь, защитить интересы добросовестных потребителей, а также создать условия для развития бизнеса", – сказал Артамонов.Со своей стороны глава энергокомпании сообщил, что "Россети" выполняют свои основные задачи по обеспечению безаварийной работы электросетевого комплекса, а также проводит весь спектр мероприятий по недопущению увеличения потерь электроэнергии."В настоящее время в Липецкой области мы реализуем проект по установке более сорока тысяч приборов учета нового образца. Это позволит предотвратить недоучет электроэнергии и предоставить потребителям полный функционал интеллектуальной системы учета", – сказал Маковский, слова которого цитирует пресс-служба правительства Липецкой области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россети, игорь артамонов, жкх
Липецкая область, Россети, Игорь Артамонов, ЖКХ
ЛИПЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Процесс предупреждения хищений электроэнергии требует активных совместных действий и его необходимо сделать максимально прозрачным, заявил губернатор региона Игорь Артамонов по итогам встречи с генеральным директором ПАО "Россети Центр" Игорем Маковским.
Артамонов отметил, что на встрече обсуждались вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду и выявления неучтённого потребления электроэнергии у юридических лиц.
"Открытое обсуждение ситуации с хищениями энергоресурсов позволит, в первую очередь, защитить интересы добросовестных потребителей, а также создать условия для развития бизнеса", – сказал Артамонов.
Со своей стороны глава энергокомпании сообщил, что "Россети
" выполняют свои основные задачи по обеспечению безаварийной работы электросетевого комплекса, а также проводит весь спектр мероприятий по недопущению увеличения потерь электроэнергии.
"В настоящее время в Липецкой области мы реализуем проект по установке более сорока тысяч приборов учета нового образца. Это позволит предотвратить недоучет электроэнергии и предоставить потребителям полный функционал интеллектуальной системы учета", – сказал Маковский, слова которого цитирует пресс-служба правительства Липецкой области.