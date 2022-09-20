https://ria.ru/20220920/katok-1818066368.html

В Благовещенске начали строить крытый каток "Гагарин Арена"

В Благовещенске начали строить крытый каток "Гагарин Арена" - РИА Новости, 20.09.2022

В Благовещенске начали строить крытый каток "Гагарин Арена"

Строительство нового крытого катка "Гагарин Арена" начато в Благовещенске, в Амурской области есть большие перспективы в развитии хоккея и фигурного катания,... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T11:13

2022-09-20T11:13

2022-09-20T11:13

амурская область

амурская область

благовещенск

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен - РИА Новости. Строительство нового крытого катка "Гагарин Арена" начато в Благовещенске, в Амурской области есть большие перспективы в развитии хоккея и фигурного катания, сообщил губернатор Василий Орлов.Во вторник в Благовещенске на территории Амурского государственного университета (АмГУ) заложили первый камень крытого катка "Гагарин Арена". Глава региона и ректор вуза Андрей Плутенко поставили свои подписи на первой шайбе, которая отправится в музей учебного заведения."В области уже работает пять крытых катков с искусственным льдом. Ежегодно в сезон открывается более 200 ледовых площадок под открытым небом. При поддержке ПАО "Газпром" в Тынде строим физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом и ледовым полем. Здесь, на территории АмГУ, будет седьмая ледовая арена. В перспективе планируем построить крытый каток и в Белогорске. Видим, что в области есть большие перспективы в развитии хоккея и фигурного катания", - сказал на церемонии начала строительства Орлов.Он отметил, что хоккеем в Амурской области занимаются почти 4,5 тысячи человек. В этом году спортсмены из команды "Форвард" заняли 1 и 3 места на Всероссийских соревнованиях "Золотая шайба", напомнил глава области.Круглогодичная ледовая арена дополнит спортивную инфраструктуру как вуза, в которой смогут заниматься студенты, так и города в целом, на льду будут тренироваться детские хоккейные команды и начинающие фигуристы.Площадь здания нового катка - 4100 квадратных метров. Там разместятся ледовая площадка с трибуной на 300 посадочных мест, шесть раздевалок, а также судейская, тренерские, кабинет врача и радиорубка. Предварительная стоимость работ составляет 493 миллиона рублей. Завершение строительства объекта намечено на 2024 год, уточняет областное правительство.Как сказал на торжественной церемонии Плутенко, со сдачей арены университет станет единственным высшим учебным заведением не спортивного профиля от Омска до Сахалина, который имеет собственный ледовый дворец."С каждым годом в хоккей играет все больше жителей области. Новый каток решили строить на территории АмГУ, потому что этот вуз лидирует в игровых видах спорта. На этом объекте мы завершим областную программу строительства крытых ледовых арен. Но по заявкам муниципалитетов при необходимости рассмотрим их продолжение", - заключил губернатор.В этом хоккейном сезоне запланировано проведение более 20 мероприятий в области, самые крупные межрегиональные состязания "Добрый лед", Всероссийские соревнования по хоккею "Ночная хоккейная лига", Всероссийские соревнования "Золотая шайба".По данным областного правительства, в регионе продолжается капремонт нескольких крупных спортивных стадионов: в Восточном Октябрьского района, Февральске, Завитинске и других городах и муниципалитетах. Завершился ремонт стадиона "Горнячок" в Райчихинске. Также продолжается строительство физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) при поддержке "Газпрома". Один из них сдали год назад в Благовещенске, еще один в этом году - в Тамбовке. В Магдагачах планируют открыть ледовую арену в третьем квартале этого года. К концу года первых спортсменов примет ФОК на набережной реки Зея в Благовещенске. В Архаре, Пригородном и Тамбовке оборудовали площадки ГТО. В 2023 году подобные спортобъекты появятся в Михайловском, Зейском и Магдагачинском районах.

https://ria.ru/20220920/zhile-1818045170.html

https://ria.ru/20220915/kafe-1816884204.html

https://ria.ru/20220916/blagoveschensk-1817246710.html

амурская область

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор)