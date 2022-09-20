https://ria.ru/20220920/ekskursii-1818018614.html

Спасатель предостерег от экскурсий к месту гибели Бодрова

Спасатель предостерег от экскурсий к месту гибели Бодрова - РИА Новости, 20.09.2022

Спасатель предостерег от экскурсий к месту гибели Бодрова

Паломничество к месту гибели группы Сергея Бодрова-младшего в Кармадонском ущелье может закончиться для поклонников актера катастрофой: ледник до сих пор... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T04:46

2022-09-20T04:46

2022-09-20T04:46

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общество

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Паломничество к месту гибели группы Сергея Бодрова-младшего в Кармадонском ущелье может закончиться для поклонников актера катастрофой: ледник до сих пор представляет огромную опасность из-за его непредсказуемости, а расположенные рядом с ним отели стоят на "пороховой бочке", рассказал РИА Новости заслуженный спасатель России, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн.Двадцать лет назад, 20 сентября 2002 года, в Кармадонском ущелье в Северной Осетии со склонов Кавказского хребта сошел ледник Колка. При движении ледовой массы сформировался сель, который пронесся по ущелью со скоростью свыше 100 километров в час и привел к большим разрушениям и гибели более 100 человек, в том числе съемочной группы фильма "Связной" (рабочее название) во главе с Сергеем Бодровым-младшим.Гофштейн отметил, что ледник Колка известен своим своенравием и "лихим поведением". Он относится к так называемым пульсирующим ледникам: лежит спокойно, потихоньку начинает двигаться, после чего безумно быстро набирает скорость. Заканчивается все "ледовой катастрофой".Эксперт отметил, что никаких выводов после трагической гибели группы Бодрова сделано не было. Наблюдений за ледником по-прежнему не ведется, никто не изучает, сколько времени нужно, чтобы ледник обрушился в следующий раз."Все эти экскурсии к месту гибели группы - все равно что засунуть голову в пасть к тигру. Они просто не понимают, какая опасность нависает над ними. То же самое и с отелями и гостевыми домами рядом с ущельем - пороховая бочка. Даже короткое пребывание там может кончиться катастрофой", - подчеркнул спасатель.Для тех же, кто "вопреки здравому смыслу" отправляется в ущелье, Гофтшейн порекомендовал "изучить последние данные о состоянии ледника, дойти до самых высоких кабинетов, взять прогноз погоды и только после этого подумать, стоит ли туда идти".Ледник Колка расположен на северном склоне Казбек-Джимарайского массива в истоках реки Геналдон, протекающей по дну Кармадонского ущелья и относящейся к бассейну Терека. Его исток начинается с высоты 3850 метров под крутыми стенами горы Джимарай-Хох. В спокойном состоянии ледник простирался на 3130 метров в длину и занимал площадь 2,47 квадратных километра. Язык Колки оканчивался на высоте 2950 метров. Ледник питается снежными лавинами и обвалами. Колка относится к классу пульсирующих ледников, которые отличаются внезапными продвижениями своих концов, вне видимой связи с изменениями климата.

https://ria.ru/20220920/lednik-1817887930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, общество