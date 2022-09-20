https://ria.ru/20220920/dorogi-1818090534.html
В Оренбургской области отремонтировали более 64% запланированных дорог
В Оренбургской области отремонтировали более 64% запланированных дорог - РИА Новости, 20.09.2022
В Оренбургской области отремонтировали более 64% запланированных дорог
Более 64 % дорог от запланированного объема отремонтированы в Оренбуржье в текущем году, ремонт осуществлялся в рамках национального проекта "Безопасные... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:13
2022-09-20T12:13
2022-09-20T12:24
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Более 64 % дорог от запланированного объема отремонтированы в Оренбуржье в текущем году, ремонт осуществлялся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба регионального правительства.Ремонтные работы полностью завершены на 56 из 87 объектов , уложены более 1,9 миллиона квадратных метров дорожного покрытия из асфальтобетона, что составляет 72% от плана.В рамках дорожного нацпроекта в Орске завершены работы по обеспечению безопасности дорожного движения на нескольких улицах. Там пешеходные переходы оборудованы искусственными дорожными неровностями и соответствующими дорожными знаками, нанесена разметка, установлены пешеходные ограждения, выполнено обустройство остановочных павильонов.
https://ria.ru/20220913/blagoustroystvo-1816443642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, денис паслер, орск, оренбург, общество, жкх
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер, Орск, Оренбург, Общество, ЖКХ
ОРЕНБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Более 64 % дорог от запланированного объема отремонтированы в Оренбуржье в текущем году, ремонт осуществлялся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ремонтные работы полностью завершены на 56 из 87 объектов , уложены более 1,9 миллиона квадратных метров дорожного покрытия из асфальтобетона, что составляет 72% от плана.
"Всего в текущем году в рамках нацпроекта приведут в нормативное состояние почти 300 километров автодорожной сети. Из них 266 километров – это региональные и межмуниципальные трассы. Более 21 километра дорожного полотна отремонтируют в Оренбурге и почти 12 километров – в Орске. Это серьезный объем, но дорожники справляются. Необходимо завершить все работы до установления стабильно низких температур", - сказал губернатор области Денис Паслер.
В рамках дорожного нацпроекта в Орске завершены работы по обеспечению безопасности дорожного движения на нескольких улицах. Там пешеходные переходы оборудованы искусственными дорожными неровностями и соответствующими дорожными знаками, нанесена разметка, установлены пешеходные ограждения, выполнено обустройство остановочных павильонов.