https://ria.ru/20220920/dorogi-1818090534.html

В Оренбургской области отремонтировали более 64% запланированных дорог

В Оренбургской области отремонтировали более 64% запланированных дорог - РИА Новости, 20.09.2022

В Оренбургской области отремонтировали более 64% запланированных дорог

Более 64 % дорог от запланированного объема отремонтированы в Оренбуржье в текущем году, ремонт осуществлялся в рамках национального проекта "Безопасные... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:13

2022-09-20T12:13

2022-09-20T12:24

оренбургская область

оренбургская область

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ОРЕНБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Более 64 % дорог от запланированного объема отремонтированы в Оренбуржье в текущем году, ремонт осуществлялся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба регионального правительства.Ремонтные работы полностью завершены на 56 из 87 объектов , уложены более 1,9 миллиона квадратных метров дорожного покрытия из асфальтобетона, что составляет 72% от плана.В рамках дорожного нацпроекта в Орске завершены работы по обеспечению безопасности дорожного движения на нескольких улицах. Там пешеходные переходы оборудованы искусственными дорожными неровностями и соответствующими дорожными знаками, нанесена разметка, установлены пешеходные ограждения, выполнено обустройство остановочных павильонов.

https://ria.ru/20220913/blagoustroystvo-1816443642.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, денис паслер, орск, оренбург, общество, жкх