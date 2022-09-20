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В Оренбургской области отремонтировали более 64% запланированных дорог - РИА Новости, 20.09.2022
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В Оренбургской области отремонтировали более 64% запланированных дорог
В Оренбургской области отремонтировали более 64% запланированных дорог - РИА Новости, 20.09.2022
В Оренбургской области отремонтировали более 64% запланированных дорог
Более 64 % дорог от запланированного объема отремонтированы в Оренбуржье в текущем году, ремонт осуществлялся в рамках национального проекта "Безопасные... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:13
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оренбургская область
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ОРЕНБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Более 64 % дорог от запланированного объема отремонтированы в Оренбуржье в текущем году, ремонт осуществлялся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба регионального правительства.Ремонтные работы полностью завершены на 56 из 87 объектов , уложены более 1,9 миллиона квадратных метров дорожного покрытия из асфальтобетона, что составляет 72% от плана.В рамках дорожного нацпроекта в Орске завершены работы по обеспечению безопасности дорожного движения на нескольких улицах. Там пешеходные переходы оборудованы искусственными дорожными неровностями и соответствующими дорожными знаками, нанесена разметка, установлены пешеходные ограждения, выполнено обустройство остановочных павильонов.
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оренбургская область, денис паслер, орск, оренбург, общество, жкх
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер, Орск, Оренбург, Общество, ЖКХ
12:13 20.09.2022 (обновлено: 12:24 20.09.2022)
 

В Оренбургской области отремонтировали более 64% запланированных дорог

© РИА Новости / Григорий СысоевРабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия
Рабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Рабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия. Архивное фото
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ОРЕНБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Более 64 % дорог от запланированного объема отремонтированы в Оренбуржье в текущем году, ремонт осуществлялся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ремонтные работы полностью завершены на 56 из 87 объектов , уложены более 1,9 миллиона квадратных метров дорожного покрытия из асфальтобетона, что составляет 72% от плана.

"Всего в текущем году в рамках нацпроекта приведут в нормативное состояние почти 300 километров автодорожной сети. Из них 266 километров – это региональные и межмуниципальные трассы. Более 21 километра дорожного полотна отремонтируют в Оренбурге и почти 12 километров – в Орске. Это серьезный объем, но дорожники справляются. Необходимо завершить все работы до установления стабильно низких температур", - сказал губернатор области Денис Паслер.

В рамках дорожного нацпроекта в Орске завершены работы по обеспечению безопасности дорожного движения на нескольких улицах. Там пешеходные переходы оборудованы искусственными дорожными неровностями и соответствующими дорожными знаками, нанесена разметка, установлены пешеходные ограждения, выполнено обустройство остановочных павильонов.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 12:55Оренбургская область
Паслер: проекты по благоустройству должны быть с перспективой развития
 
Оренбургская областьОренбургская областьДенис ПаслерОрскОренбургОбществоЖКХ
 
 
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