Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку еще три снаряда натовского калибра
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в центре Донецка у здания Народного совета ДНР
Последствия обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в центре Донецка у здания Народного совета ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.12 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ранее ведомство фиксировало обстрелы Куйбышевского района Донецка в 5.06 мск, 8.29 мск и 8.40 мск, выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров.
Представительство добавило, что украинские войска в 11.00 мск выпустили по Александровке пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.