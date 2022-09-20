https://ria.ru/20220920/donetsk-1818094551.html

Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда - РИА Новости, 20.09.2022

Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:22

2022-09-20T12:22

2022-09-20T12:22

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.12 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее ведомство фиксировало обстрелы Куйбышевского района Донецка в 5.06 мск, 8.29 мск и 8.40 мск, выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров.Представительство добавило, что украинские войска в 11.00 мск выпустили по Александровке пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220920/obstrely-1818053453.html

https://ria.ru/20220920/obstrel-1818024997.html

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина, нато, сцкк