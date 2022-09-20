Рейтинг@Mail.ru
Вхождение ДНР и ЛНР в состав России не стоит откладывать, заявил Слуцкий - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/donbass-1818083377.html
Вхождение ДНР и ЛНР в состав России не стоит откладывать, заявил Слуцкий
Вхождение ДНР и ЛНР в состав России не стоит откладывать, заявил Слуцкий - РИА Новости, 20.09.2022
Вхождение ДНР и ЛНР в состав России не стоит откладывать, заявил Слуцкий
ДНР и ЛНР должны войти в состав России, заявил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе выставки "Za нами победа. Сила в правде" в Госдуме. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T11:50
2022-09-20T12:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
политика
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789209898_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_c956925cced0262176b3d703007b78b6.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ДНР и ЛНР должны войти в состав России, заявил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе выставки "Za нами победа. Сила в правде" в Госдуме."Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к нам. Те, кто живет на этих многострадальных территориях, те, кто 8 лет принимал на себя снаряды с надписями "детям Донбасса", уже приняли для себя позицию, которая в ближайшее время должна стать реальностью. Эти территории должны войти в состав России", - сказал Слуцкий.В понедельник общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой незамедлительно провести референдумы о вхождении в состав России.
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789209898_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_9f5a78d3005005155901a07d9b073b2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, политика, госдума рф, леонид слуцкий (политик), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Политика, Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик), Ситуация в ДНР и ЛНР
11:50 20.09.2022 (обновлено: 12:26 20.09.2022)
 
Вхождение ДНР и ЛНР в состав России не стоит откладывать, заявил Слуцкий

Слуцкий считает, что вхождение ДНР и ЛНР в состав России не стоит откладывать

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ДНР и ЛНР должны войти в состав России, заявил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе выставки "Za нами победа. Сила в правде" в Госдуме.
"Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к нам. Те, кто живет на этих многострадальных территориях, те, кто 8 лет принимал на себя снаряды с надписями "детям Донбасса", уже приняли для себя позицию, которая в ближайшее время должна стать реальностью. Эти территории должны войти в состав России", - сказал Слуцкий.
В понедельник общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой незамедлительно провести референдумы о вхождении в состав России.
Жители станицы Луганской с флагом России - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 20:05
"Нам нужна безопасность". Донбасс попросился в Россию
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияПолитикаГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала