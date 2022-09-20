https://ria.ru/20220920/donbass-1818083377.html

Вхождение ДНР и ЛНР в состав России не стоит откладывать, заявил Слуцкий

Вхождение ДНР и ЛНР в состав России не стоит откладывать, заявил Слуцкий - РИА Новости, 20.09.2022

Вхождение ДНР и ЛНР в состав России не стоит откладывать, заявил Слуцкий

ДНР и ЛНР должны войти в состав России, заявил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе выставки "Za нами победа. Сила в правде" в Госдуме. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T11:50

2022-09-20T11:50

2022-09-20T12:26

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

политика

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ДНР и ЛНР должны войти в состав России, заявил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе выставки "Za нами победа. Сила в правде" в Госдуме."Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к нам. Те, кто живет на этих многострадальных территориях, те, кто 8 лет принимал на себя снаряды с надписями "детям Донбасса", уже приняли для себя позицию, которая в ближайшее время должна стать реальностью. Эти территории должны войти в состав России", - сказал Слуцкий.В понедельник общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой незамедлительно провести референдумы о вхождении в состав России.

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, политика, госдума рф, леонид слуцкий (политик), ситуация в днр и лнр