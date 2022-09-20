https://ria.ru/20220920/belorussiya-1818096652.html

Лукашенко заявил о желании оппозиции создать "новую Украину" в Белоруссии

Лукашенко заявил о желании оппозиции создать "новую Украину" в Белоруссии - РИА Новости, 20.09.2022

Лукашенко заявил о желании оппозиции создать "новую Украину" в Белоруссии

Лукашенко заявил, что оппозиция хочет свергнуть власть в Белоруссии, создать "новую Украину" и присоединить к блоку НАТО, заявил во вторник президент республики РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:27

2022-09-20T12:27

2022-09-20T12:43

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александр лукашенко

александр вольфович

украина

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МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Лукашенко заявил, что оппозиция хочет свергнуть власть в Белоруссии, создать "новую Украину" и присоединить к блоку НАТО, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Совбеза Александром Вольфовичем."Все больше и больше получаю информации, что те беглые и их родственники тут залегли тихонько, отлежались; сегодня разворачивают бизнесы и прямо говорят о том, что, вот, мы тут сейчас денежек поднакопим, а потом мы тут устроим бучу. А в Украине уже создаются некие не то полки, не то батальоны для свержения не только власти. Но для того чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО. Опять хотят новую Украину здесь в Беларуси создать. Это недопустимо. Я об этом говорю искренне и откровенно. Чтобы знали", - цитирует слова белорусского лидера его пресс-служба.Александр Лукашенко акцентировал внимание, что нельзя успокаиваться, постепенно отдаляясь от событий 2020 года в Беларуси. "Нам нельзя успокаиваться. Мы в этом котле. Нам спокойно жить не дадут. Нас все время будут давить по всем направлениям. А эти "свядомыя" ("сознательные", кличка оппозиционных сил - ред.) - это враги. Понимаете, это уже враги, если не понимают, что происходит вокруг, и создают тут проблемы", - сказал он."Они все время будут крутить-мутить и подкидывать нам эти вопросы. А потом в нужный момент опять пойдут громить, бомбить, издеваться над людьми", - добавил белорусский лидер.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20220707/nato-1800959669.html

https://ria.ru/20220831/belorussiya-1813341385.html

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, нато, александр лукашенко, александр вольфович, украина