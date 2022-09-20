https://ria.ru/20220920/agroproduktsiya-1818022298.html

Эрдоган пожелал, чтобы российская агропродукция дошла до нуждающихся стран

Эрдоган пожелал, чтобы российская агропродукция дошла до нуждающихся стран - РИА Новости, 20.09.2022

Эрдоган пожелал, чтобы российская агропродукция дошла до нуждающихся стран

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция работает над этапом выхода российской агропродукции на рынки, желает, чтобы она дошла до нуждающихся стран. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T06:47

2022-09-20T06:47

2022-09-20T06:47

турция

россия

в мире

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АНКАРА, 20 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция работает над этапом выхода российской агропродукции на рынки, желает, чтобы она дошла до нуждающихся стран.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.

https://ria.ru/20220920/turtsiya-1818016426.html

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

турция, россия, в мире