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Эрдоган пожелал, чтобы российская агропродукция дошла до нуждающихся стран - РИА Новости, 20.09.2022
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Эрдоган пожелал, чтобы российская агропродукция дошла до нуждающихся стран
Эрдоган пожелал, чтобы российская агропродукция дошла до нуждающихся стран - РИА Новости, 20.09.2022
Эрдоган пожелал, чтобы российская агропродукция дошла до нуждающихся стран
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция работает над этапом выхода российской агропродукции на рынки, желает, чтобы она дошла до нуждающихся стран. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T06:47
2022-09-20T06:47
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АНКАРА, 20 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция работает над этапом выхода российской агропродукции на рынки, желает, чтобы она дошла до нуждающихся стран.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
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турция, россия, в мире
Турция, Россия, В мире
06:47 20.09.2022
 
Эрдоган пожелал, чтобы российская агропродукция дошла до нуждающихся стран

Эрдоган заявил, что Турция работает над этапом выхода российской агропродукции на рынки

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы. Архивное фото
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АНКАРА, 20 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция работает над этапом выхода российской агропродукции на рынки, желает, чтобы она дошла до нуждающихся стран.
"…Сейчас новый этап, открытие товаров России для всего мира. Конечно, мое единственное желание здесь - обеспечить отправку продукции отсюда не в развитые, а в слаборазвитые или нуждающиеся страны. Если мы сможем этого добиться, бедные страны, страны с низким уровнем развития, по крайней мере, получат эти продукты", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу PBS, его слова приводит газета Yeni Şafak.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.

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