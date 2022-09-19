https://ria.ru/20220919/youtube-1817901551.html
Слуцкий сообщил, что YouTube удалил новый ролик с его канала
Слуцкий сообщил, что YouTube удалил новый ролик с его канала - РИА Новости, 19.09.2022
Слуцкий сообщил, что YouTube удалил новый ролик с его канала
Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что из уважения к подписчикам будет сохранять до последнего свой канал на... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:19
2022-09-19T16:19
2022-09-19T16:19
общество
технологии
youtube
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что из уважения к подписчикам будет сохранять до последнего свой канал на YouTube после удаления ролика с этой площадки.Как сообщил Слуцкий, удален новый ролик с канала YouTube "Депутат Слуцкий", где рассказывалось в том числе о судьбе русскоязычных педагогов, "которые не бросили своих учеников в Донбассе и на освобожденных территориях, продолжали преподавать, рискуя в буквальном смысле своими жизнями". В корпорации Google, к которой относится YouTube, этот сюжет отнесли к "дискриминационным высказываниям", отметил депутат."Из уважения к постоянным подписчикам мы будем сохранять до последнего свою площадку на YouTube. Но вы также можете следить за регулярными выпусками канала "Депутат Слуцкий" на страницах "Слуцкий NEWS" в "ВКонтакте", "Одноклассниках", "Дзен" и Rutube", - написал депутат в своем Telegram-канале.Также он отметил, что видеохостинг YouTube не в первый раз проявляет цензуру под предлогом якобы нарушений правил.
https://ria.ru/20220805/goblin-1807386364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, youtube, леонид слуцкий (политик), госдума рф, санкции в отношении россии
Общество, Технологии, YouTube, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Санкции в отношении России
Слуцкий сообщил, что YouTube удалил новый ролик с его канала
Слуцкий сообщил, что продолжит вести канал на YouTube, несмотря на удаление нового ролика