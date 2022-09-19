https://ria.ru/20220919/youtube-1817901551.html

Слуцкий сообщил, что YouTube удалил новый ролик с его канала

Слуцкий сообщил, что YouTube удалил новый ролик с его канала - РИА Новости, 19.09.2022

Слуцкий сообщил, что YouTube удалил новый ролик с его канала

Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что из уважения к подписчикам будет сохранять до последнего свой канал на... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T16:19

2022-09-19T16:19

2022-09-19T16:19

общество

технологии

youtube

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что из уважения к подписчикам будет сохранять до последнего свой канал на YouTube после удаления ролика с этой площадки.Как сообщил Слуцкий, удален новый ролик с канала YouTube "Депутат Слуцкий", где рассказывалось в том числе о судьбе русскоязычных педагогов, "которые не бросили своих учеников в Донбассе и на освобожденных территориях, продолжали преподавать, рискуя в буквальном смысле своими жизнями". В корпорации Google, к которой относится YouTube, этот сюжет отнесли к "дискриминационным высказываниям", отметил депутат."Из уважения к постоянным подписчикам мы будем сохранять до последнего свою площадку на YouTube. Но вы также можете следить за регулярными выпусками канала "Депутат Слуцкий" на страницах "Слуцкий NEWS" в "ВКонтакте", "Одноклассниках", "Дзен" и Rutube", - написал депутат в своем Telegram-канале.Также он отметил, что видеохостинг YouTube не в первый раз проявляет цензуру под предлогом якобы нарушений правил.

https://ria.ru/20220805/goblin-1807386364.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, youtube, леонид слуцкий (политик), госдума рф, санкции в отношении россии