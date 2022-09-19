Вильнюс назвал вопрос транзита в Калининград "проблемой Брюсселя и Москвы"
В парламенте Литвы назвали вопрос транзита в Калининград "проблемой Брюсселя и Москвы"
Сейм Литовской Республики в Вильнюсе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Вопросы транзита в Калининград через территорию Литвы - это "проблема Брюсселя и Москвы", не имеющая отношения к Вильнюсу, заявила спикер литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен.
"Если говорить о Калининграде, то мы являемся частью ЕС и выполняем процедуры и решения, принятые совместно с нашими союзниками и партнерами", - сказала она на онлайн-конференции в Hudson Institute.
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"Хотя Россия пытается сделать из этого что-то относящееся к Москве и Вильнюсу, но это не так. Это проблема между Брюсселем и Москвой", - отметила Чмилите-Нильсен.
В сентябре директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев заявил РИА Новости, что Россия примет меры, которые скажутся на экономическом благосостоянии Литвы, если Вильнюс продолжит мешать калининградскому транзиту.
Литовский "Шяуляй банк", через который проходили все платежи за калининградский транзит, 15 августа прекратил операции с РФ в рублях, а с 1 сентября - все расчеты с Россией из-за санкций. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение проблемы, связанной с оплатой железнодорожного транзита через Литву, найдено и для пассажирских перевозок, как ранее для грузовых, пассажирский транзит не пострадает, несмотря на решение банка.
Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, подпавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории - в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.
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