https://ria.ru/20220919/spetsoperatsiya-1817837220.html
Российские военные уничтожили до 15 служащих ВСУ в районе Белогорки
Российские военные уничтожили до 15 служащих ВСУ в районе Белогорки - РИА Новости, 19.09.2022
Российские военные уничтожили до 15 служащих ВСУ в районе Белогорки
Высокоточным ударом по скоплению живой силы и техники в районе Белогорки Херсонской области уничтожены до 15 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:16
2022-09-19T13:16
2022-09-19T13:43
специальная военная операция на украине
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херсонская область
украина
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Высокоточным ударом по скоплению живой силы и техники в районе Белогорки Херсонской области уничтожены до 15 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ.Высокоточным ударом по скоплению живой силы и техники 46-й аэромобильной бригады Украины в районе Белогорка Херсонской области уничтожено три единицы бронетехники и до 15 украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20220919/snaryady-1817845960.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, херсонская область , украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Херсонская область , Украина
13:16 19.09.2022 (обновлено: 13:43 19.09.2022)
Российские военные уничтожили до 15 служащих ВСУ в районе Белогорки
Минобороны: российские военные уничтожили до 15 служащих ВСУ в районе Белогорки