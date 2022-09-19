https://ria.ru/20220919/spetsoperatsiya-1817837220.html

Российские военные уничтожили до 15 служащих ВСУ в районе Белогорки

Российские военные уничтожили до 15 служащих ВСУ в районе Белогорки - РИА Новости, 19.09.2022

Российские военные уничтожили до 15 служащих ВСУ в районе Белогорки

Высокоточным ударом по скоплению живой силы и техники в районе Белогорки Херсонской области уничтожены до 15 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T13:16

2022-09-19T13:16

2022-09-19T13:43

специальная военная операция на украине

россия

в мире

херсонская область

украина

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Высокоточным ударом по скоплению живой силы и техники в районе Белогорки Херсонской области уничтожены до 15 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ.Высокоточным ударом по скоплению живой силы и техники 46-й аэромобильной бригады Украины в районе Белогорка Херсонской области уничтожено три единицы бронетехники и до 15 украинских военнослужащих.

https://ria.ru/20220919/snaryady-1817845960.html

россия

херсонская область

украина

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, в мире, херсонская область , украина