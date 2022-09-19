https://ria.ru/20220919/puteshestviya-1817233308.html

Туры в Россию — разрушая стереотипы. Кто едет к нам на отдых и экскурсии

Туры в Россию — разрушая стереотипы. Кто едет к нам на отдых и экскурсии - РИА Новости, 19.09.2022

Туры в Россию — разрушая стереотипы. Кто едет к нам на отдых и экскурсии

"Замена туристам из Европы всегда найдется", — говорят эксперты. Например, сейчас российские курорты готовятся к потоку гостей с Ближнего Востока, из Индии,... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T08:00

2022-09-19T08:00

2022-09-19T08:03

туризм

туризм

проблемы - туризм

владимир путин

зарина догузова

ближний восток

интурист

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. "Замена туристам из Европы всегда найдется", — говорят эксперты. Например, сейчас российские курорты готовятся к потоку гостей с Ближнего Востока, из Индии, Турции — стран, откуда прежде приезжали не так часто. Туроператоры переучиваются под новых клиентов, без ошибок не обходится, но процесс идет. О том, кто из иностранцев приезжает посмотреть Россию и какие впечатления они с собой увозят, — в материале РИА Новости.Право на въезд"Сейчас у иностранных туристов челлендж "Сумей приехать в Россию". Наши отели нельзя найти в западных агрегаторах, есть проблемы с оплатой картами. И при этом нужно стать привлекательными для зарубежья", — говорил начальник управления международного сотрудничества Ростуризма Демьян Смилевец на форуме-выставке "Отдых".Впрочем, один из самых актуальных вопросов — визовый — можно решить довольно быстро. Вместо симметричных мер на введение европейскими странами ограничений для россиян наши власти готовы, напротив, упростить въезд иностранцам. Не отвечать "плевком на плевок" предложил президент России Владимир Путин во время ВЭФ. "Не нужно ничего делать, что не отвечает нашим интересам", — сказал президент, выступая на пленарном заседании форума. Глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что в России будут рады гостям даже из недружественных государств. "Пусть тратят здесь свои деньги, знакомятся с нашей страной", — добавила она. Для упрощения процедуры въезда Догузова попросила рассмотреть возможность запуска электронных виз. МИД уже прорабатывает этот вопрос для жителей 52 стран.Сейчас граждане 50 государств из 197 могут приезжать в Россию без получения разрешений, отметил соруководитель комитета РСТ по въездному туризму, глава Profi.Travel Алексей Венгин. Такое же правило распространяется на организованных путешественников из Китая, а с 1 января 2023-го — из Ирана. Если к этой группе присоединятся еще полсотни стран, гражданам которых визы поставят онлайн, то число потенциальных гостей достигнет трети населения мира, говорит глава комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге Сергей Корнеев.Сложная логистикаОднако визовая проблема — не единственная. Так, отели и объекты размещения, расположенные в России, исчезли из предложений международных агрегаторов — таких как Booking.com и Airbnb.com. Оплатить отель банковской картой для иностранца теперь проблема, отмечает Смилевец.Прямых перелетов стало меньше. Немало рейсов из стран постсоветского пространства (например, только 132 в неделю — из Узбекистана, 130 — из Казахстана). Надежда теперь на туристов из СНГ, а также — стран Ближнего Востока, Индии, Турции, говорит Венгин.Для расширения международной перевозки стоит временно отказаться от правила паритета. То есть выдавать зарубежным авиакомпаниям больше разрешений, столько, сколько они попросят, считает и. о. президента РСТ Илья Уманский.Расскажите о РоссииЕще одна проблема — нераскрученность России как направления для путешествий. "За границей сильны стереотипы. Многие иностранцы, видя ваши хорошие отели, дорогие рестораны, удивляются: "Вау, неужели это Россия?" — говорит генеральный менеджер компании Alsyahi Saudi Arabia Абдулмонем Алали. Делайте больше пресс-туров для журналистов и блогеров, рекомендует он.Необходимая работа — презентация регионов, поскольку большинство иностранцев знакомы лишь с Москвой и Санкт-Петербургом. Между тем интересны Казань, Нижний Новгород, Владивосток, Владимир, Новосибирск, Калининград. "Для жителей Саудовской Аравии точно. Там есть богатая культура, историческое наследие, красивая природа", — обращает внимание Абдулмонем Алали.Чтобы повысить привлекательность направления, можно приглашать в Россию снимать фильмы. "Зовите режиссеров из Болливуда, чтобы поснимали виды Москвы", — советует председатель Ассоциации туристических агентств северных регионов Индии Раджан Сехгал. Личное общение представителей турбизнеса очень важно, подчеркивает директор по развитию туристических взаимоотношений между Россией и странами Ближнего Востока в компании Hotels Key Александра Бланко. "Лучше одной встречи может быть только две", — говорит она. По ее словам, арабский менталитет таков, что "даже короткий разговор вживую эффективнее, чем год переписки". Китайцы любят классикуМногим туроператорам, желающим принимать иностранцев, придется учиться у опытных коллег, подчеркивает Смилевец. Нужно изучить вкусы гостей.Так, китайские туристы часто предпочитают путешествовать "по классике": едут только в Москву и Санкт-Петербург. Еще пользуется спросом Приморье, там востребованы короткие сити-брейки и визиты в игровую зону под Владивостоком, рассказывает гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.Пока гостей из Поднебесной не особо интересует Сочи. "Лететь около десяти часов на пляжный курорт — ну такое, если у них есть свои прибрежные места для отдыха", — объясняет эксперт. Ульяновск тоже не стал особо популярным, хотя это одна из остановок "Красного маршрута", посвященного Ленину. А вот туристы из Латинской Америки обожают часть нашей истории, связанную с коммунистическим прошлым. "Специально для них мы заказывали сувенирные буденовки и даже организовали встречу с представителями партии КПРФ", — говорят в "Интуристе".Питание — еще одна особенность: зачастую гости из КНР, попробовав местную экзотику, желают привычных блюд. Но и здесь есть проблема. "Например, при всем богатстве китайских ресторанов в Москве, аутентичная кухня лишь в паре мест", — признает Ромашкин.Кроме того, туристы из некоторых провинций Китая, особенно деревень, плохо понимают путунхуа, то есть литературный язык. Ромашкин вспоминает, как при приеме гостей с юга КНР пришлось искать гида, говорящего не на мандаринском, а на кантонском диалекте."Еще туристы из Китая очень не любят номера на четвертом этаже и вообще цифру четыре", — рассказали в пресс-службе "Интуриста". В Китае это аналог нашему "13" — число считают несчастливым.Для Востока главное — сервисТуристам с Ближнего Востока важно показать красивые мечети, достопримечательности мусульманских регионов, познакомить их с местными блюдами халяльной кухни, поясняет Александра Бланко.Также необходимо подчеркивать, что в России безопасно, развита инфраструктура. "Большинство любит расслабленный отдых, экскурсий не должно быть много", — отмечает эксперт. Предпочитают они не столько музеи, сколько парки, потому что приезжают из государств, где большую часть территории занимает пустыня. Интересно, что и вьетнамцы, помимо классических объектов, тоже хотят в загородные резиденции и на экофермы.Гости из стран Персидского залива редко путешествуют в группе, чаще — большими семьями до десяти родственников. Принимая их, важно предлагать развлечения, подходящие для всех возрастов, и тщательно следить за уровнем сервиса. "Они не поедут в автобусе с 50 посторонними пассажирами", — приводит пример Бланко.Еще одна особенность: гости с Ближнего Востока выбирают туры с готовой программой развлечений. И хотят жить в брендовых отелях, рассказывают в "Интуристе", потому что они активно пользовались бонусами (сейчас в России это проблематично).Часто путешественники просят дать им возможность посетить молельные комнаты и выделять в программе время на визит в мечети, добавляет директор департамента приема иностранных туристов в Санкт-Петербурге группы компаний "Тари Тур" Александра Нурманова.Индийцы любят шопинг"Индийцы любят путешествовать, причем чаще всего в группе или большой семьей. Россия для них — новое направление, необычное. Там может быть интересно, например, молодоженам", — говорит Раджан Сехгал.Шопинг — важная часть поездки. "Они хотят не просто посмотреть страну, но и обязательно что-то оттуда привезти", — подчеркивает эксперт. Еще для многих принципиальна специальная вегетарианская кухня."Для клиентов из Индии мы организуем обслуживание только в национальных ресторанах", — рассказывает Александра Нурманова. Впрочем, как и для гостей из Израиля, которые требуют кошерное меню.СНГ знакомят с СочиЭксперты рассчитывают и на интерес туристов из стран СНГ, под них тоже нужно подстроить программы, указывает директор по продажам курорта Красная Поляна Анастасия Молочкова.Так, гости из Казахстана и Узбекистана обычно искушенные, путешествуют много, бывают в Дубае, Турции. "Они редко интересуются экскурсионной программой. Чаще всего приезжают семьей с детьми", — говорит Молочкова. Из важных требований — питание "все включено". Идеальный вариант — предложить интересные мероприятия для малышей на время, которое родители будут проводить в спа-центре или казино.В Санкт-Петербурге отдыхающие из СНГ составляют в этом году 48 процентов — почти столько же, сколько из дальнего зарубежья, отметил Сергей Корнеев. Эксперты ожидают, что скоро иностранные туристы откроют для себя и другие интересные российские города.

https://ria.ru/20220912/vizy-1815754005.html

https://ria.ru/20220816/otelery-1805359745.html

https://ria.ru/20220909/moskva-1815332698.html

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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