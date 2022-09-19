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Таджикистан назвал число погибших в конфликте с Киргизией - РИА Новости, 19.09.2022
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Таджикистан назвал число погибших в конфликте с Киргизией
Таджикистан назвал число погибших в конфликте с Киргизией - РИА Новости, 19.09.2022
Таджикистан назвал число погибших в конфликте с Киргизией
В ходе конфликта с Киргизией погиб 41 гражданин Таджикистана, заявил в понедельник на брифинге замминистра иностранных дел Таджикистана Садык Имоми. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:31
2022-09-19T14:49
таджикистан
в мире
киргизия
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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ДУШАНБЕ, 19 сен - РИА Новости, Лидия Исамова. В ходе конфликта с Киргизией погиб 41 гражданин Таджикистана, заявил в понедельник на брифинге замминистра иностранных дел Таджикистана Садык Имоми."Сорок один человек погиб в ходе вооруженной агрессии Киргизии с 14-17 сентября, жертв может быть и больше, потому что среди пострадавших очень многие находятся в критическом состоянии", - сказал он.Дипломат заявил, что киргизские военные нарушили все нормы гуманитарного права и человеческой морали. "Киргизские военные бомбили с боевых "Байрактаров" и минометов школы, мечеть и машины скорой помощи", - сказал он.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 163 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявлял о 35 погибших и 30 пострадавших.
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таджикистан, в мире, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии
Таджикистан, В мире, Киргизия, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
14:31 19.09.2022 (обновлено: 14:49 19.09.2022)
 
Таджикистан назвал число погибших в конфликте с Киргизией

МИД Таджикистана: в ходе конфликта с Киргизией погиб 41 гражданин республики

© Фото : пресс-служба ГПС КРНа границе Киргизии и Таджикистана
На границе Киргизии и Таджикистана - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : пресс-служба ГПС КР
На границе Киргизии и Таджикистана. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 19 сен - РИА Новости, Лидия Исамова. В ходе конфликта с Киргизией погиб 41 гражданин Таджикистана, заявил в понедельник на брифинге замминистра иностранных дел Таджикистана Садык Имоми.
"Сорок один человек погиб в ходе вооруженной агрессии Киргизии с 14-17 сентября, жертв может быть и больше, потому что среди пострадавших очень многие находятся в критическом состоянии", - сказал он.
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Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.
Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 163 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявлял о 35 погибших и 30 пострадавших.
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ТаджикистанВ миреКиргизияСтолкновения на границе Таджикистана и Киргизии
 
 
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